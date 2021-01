Avezzano, maltrattamenti in famiglia: 40enne rinviato a giudizio

Accusato del reato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie, un quarantenne marsicano rischia ora il carcere

AVEZZANO – Ha preso il via, davanti al Giudice per l’udienza preliminare (gup) del Tribunale di Avezzano, il processo a carico di un quarantenne marsicano accusato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono agli anni del matrimonio. Secondo l’uomo avrebbe più volte aggredito fisicamente e maltrattato la moglie; in una occasione, la donna sarebbe stata addirittura lasciata fuori dalla propria abitazione di notte e in pieno inverno.

L’uomo si sarebbe anche più volta sfogato la propria ira sugli arredi della casa, che avrebbero riportato danni. All’udienza la vittima ha riferito al giudice le sue vicissitudini matrimoniali e si é costituita parte civile.