Open day alla Di Marzio-Michetti oggi con gli ex studenti dell’istituto

PESCARA – “Sono stati gli ex studenti, oggi professionisti nei vari ambiti lavorativi o universitari, i protagonisti del quarto #OpenDayinsicurezza dell’Istituto Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ che domani, domenica 17 gennaio, chiuderà il quarto fine settimana dedicato all’incontro con le famiglie. E ad arricchire la giornata è stato il contemporaneo svolgimento del Corso di Formazione e Scultura Dentale-Macrodental con il dottor Paolo Miceli, che ha offerto una panoramica sulla professione dell’Odontotecnico, uno degli indirizzi di studio di punta del nostro Istituto”. Lo ha detto la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani ufficializzando l’esito della prima giornata del quarto appuntamento con gli Open Day.

“Anche il quarto appuntamento con gli Open Day dell’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ si è svolto in presenza adottando tutte le necessarie e dovute misure di sicurezza – ha ricordato la dirigente Ascani -. Ciò significa che per visitare la nostra scuola e i Laboratori dei sei corsi di studio le famiglie hanno dovuto necessariamente prenotare la propria presenza, con un massimo di 3 persone per nucleo familiare, andando sul sito della scuola https://www.ipsias-dimarziomichetti.it/ . Ciascuna famiglia è stata affidata a un nostro docente che li ha accompagnati nella visita guidata, che può riguardare tutto l’Istituto o può anche focalizzarsi su un indirizzo specifico, impedendo qualunque tipo di assembramento. All’accoglienza, abbiamo pensato di omaggiare i nostri futuri potenziali studenti, ovvero i ragazzi delle classi terze delle medie che entro il 25 gennaio dovranno decidere quale Istituto Superiore frequentare, con un simpatico gadget, ovvero un coprimascherina, dunque non un presidio medico, ma un accessorio fashion confezionato dai nostri studenti dell’indirizzo moda.

E l’iniziativa ha riscosso un tale successo che, proprio per il gran numero di prenotazioni sino a oggi già ricevuto e per dare modo a tutti di partecipare, abbiamo ulteriormente ampliato i giorni di visita, dunque oltre alla giornata di domani domenica 17 gennaio, dalle 10 alle 13, l’evento si svolgerà anche la giornata di sabato 23 gennaio, sempre dalle 10 alle 13. Altra novità del quarto Open Day è che sono stati i nostri ex studenti i veri protagonisti delle due giornate, ossia – ha aggiunto la dirigente Ascani – gli ex ragazzi dell’Ipsias, alcuni universitari, altri già professionisti impegnati, hanno accolto nei Laboratori i futuri potenziali studenti, raccontando loro la propria esperienza nella nostra scuola e soprattutto illustrando i possibili sbocchi professionali, le opportunità di crescita che offre l’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ nella moda, nel mondo dell’ottica, dell’odontotecnica, del benessere, nel settore sanitario con la qualifica di Oss, o nelle aziende grazie all’indirizzo commerciale, o ancora nel mondo dei motori o dell’artigianato con le tre possibilità di formazione del settore Manutenzione e Assistenza Tecnica. E il successo lavorativo dei nostri ex studenti sicuramente rappresenta la cartolina migliore per una scuola che oggi ha la fortuna di offrire possibilità di impiego concrete”. Domani si replica, sempre dalle 10 alle 13.