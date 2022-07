Maltempo, le proiezioni dei film di Estatica/Flaiano al padiglione Becci

PESCARA – A seguito delle previsioni meteo generali che indicano un peggioramento nella giornata di oggi, giovedì, e soprattutto di domani, venerdì, si rende necessario il trasferimento delle proiezioni dei film in programma per Estatica/Flaiano al Marina all’interno del padiglione Becci. Tempo permettendo, da sabato 9 luglio la rassegna tornerà in arena per le ultime due serate dedicate al grande cinema.

Info sui canali social di Estatica e sul sito www.estatica-pescara.com