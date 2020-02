Majella, rifugio Martellese: due escursionisti in difficoltà

AVEZZANO – Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo si sta recando in prossimità del rifugio Martellese, sulla Majella, per prestare soccorso a due persone in difficoltà. I soccorritori stanno percorrendo a piedi il sentiero che dalla strada prosegue nella Valle di Palombaro. Da quanto appreso telefonicamente, gli escursionisti, stanchi e molto infreddoliti, non sarebbero riusciti a raggiungere il rifugio, poi, sorpresi dal buio avrebbero deciso di lanciare l’allarme. Seguono aggiornamenti.

Sempre nel pomeriggio di oggi una escursionista romana di 52 anni, in compagnia di altre tre persone, si è infortunata a seguito di una caduta in montagna. L’incidente è avvenuto in una località situata nel comune marsicano di Pereto, la donna è infatti partita questa mattina da Carsoli, percorrendo un sentiero che dai 1800 m s.l.m. scende fino ai 1300 di quota. Le operazioni di intervento hanno pertanto interessato i servizi regionali di Soccorso Alpino e Speleologico sia del Lazio che dell’Abruzzo.

Ad effettuare il recupero, predisposto dal tecnico di Elisoccorso del Cnsas per mezzo del triangolo di evacuazione, è intervenuto l’elicottero del 118 di stanza a Pescara.