Magico Villaggio di Babbo Natale a Luco dei Marsi il 22 dicembre

LUCO DEI MARSI – Tra elfi, casette dal Polo Nord, renne, musica e dolci sorprese il Natale dei bambini, a Luco dei Marsi, si tinge ancor più di magia. Giovedì, 22 dicembre, dalle 15, piazza Umberto I si trasformerà nell’incantato Villaggio di Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli per un pomeriggio memorabile.

L’evento, annoverato nella rassegna “Incanto di Natale”, proposta dall’Amministrazione comunale, vedrà protagonisti i più piccoli in una cornice da fiaba in cui, oltre a consegnare le letterine a Babbo Natale, pronto a posare per le foto ricordo, saranno guidati tra giochi e mini-spettacoli dagli animatori dell’agenzia Magica Bula.

“Saranno tante le sorprese che attendono i bambini all’interno dell’area”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “I più piccoli sono stati più che mai centrali nella nostra progettazione della rassegna natalizia annuale, avere la possibilità di farli tornare a divertirsi insieme, con più libertà e serenità, è già, per noi come sono certa per le famiglie, un gran bel regalo. Invito tutti a partecipare, a questo evento come alle altre iniziative dedicate che abbiamo in calendario, disponibile anche sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente”.