Notaresco Calcio, iniziativa di beneficenza allo stadio “Savini”

NOTARESCO – Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica che, come da lui fortemente voluto, tra il primo e il secondo tempo della gara Notaresco-Termoli, valida per la sedicesima giornata del girone F di serie D e in programma domenica 18 dicembre presso lo stadio “Savini” di Notaresco, verranno messe in vendita ad offerta libera alcune maglie ufficiali di questa stagione col ricavato che sarà devoluto in beneficenza.

