Basket Roma – Panthers Roseto, presentazione della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dieci partite casalinghe, dieci vittorie. Basta dare una rapida occhiata al rendimento casalingo del Basket Roma per inquadrare la difficoltà della trasferta di domani sera (ore 20:00) per le ARAN Cucine Panthers Roseto, di nuovo in campo dopo la settimana di pausa per le festività pasquali.

Ma, al di là dell’indubbio valore di un avversario giovane e agguerrito che anche all’andata mise a lungo in difficoltà le Pantere, le ragazze di coach Iris Ferazzoli hanno l’obbligo di guardare a se stesse e trovare le chiavi per imporsi contro ogni avversaria. E per qualcuna di loro, tornare al PalaRinaldi avrà senza dubbio un sapore particolare: la sconfitta dello scorso 24 giugno contro le squadra anche allora diretta da Luciano Bongiorno costrinse infatti Roseto a rinunciare alla promozione in A2.

Le capitoline hanno di fatto confermato tutto quel nucleo, tra cui spicca il talento di Lavinia Lucantoni (classe 2004, quasi 14 punti a partita, uno dei talenti più fulgidi della pallacanestro in rosa italiana) ma con tante altre giovani in grado di incidere: Cedolini, Aghilarre, Fantini, Di Stefano, Benini e Pragliola, tutte nate tra il 2004 e il 2005, non vanno lontane dalla doppia cifra di media.

Per Roseto, che ha già staccato il pass per i playoff, vincere significherebbe blindare anche il secondo posto, e quindi giocare in casa la gara di ritorno del primo turno. Non sarebbe un vantaggio da poco. Ma ancor più importante è consolidare il lavoro che l’allenatrice argentina sta portando avanti in queste settimane. Si gioca alle 20:00, con diretta Facebook e YouTube come di consueto sui nostri canali.

POOL PROMOZIONE – 7°GIORNATA

Basket Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto

Stella Azzurra Roma-Magnolia Campobasso

Esquilino-Pink Terni

San Raffaele Roma-Virtus Aprilia

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 20

ARAN Cucine Panthers Roseto 16

San Raffaele Roma 14

Basket Roma 14

Esquilino 10

Magnolia Campobasso 10

Pink Terni 8

Virtus Aprilia 4