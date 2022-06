Luco dei Marsi, Marivera De Rosa ringrazia i cittadini che la hanno rieletta

“Sarò, come è stato nel mio primo mandato, non la “Sindaca di questa o quella parte”, ma la Sindaca di tutti, la Sindaca di Luco”

LUCO DEI MARSI – “Questo è un momento che mi ripaga di tanto, perché in questo risultato c’è dentro la fiducia della mia Comunità, la consapevolezza che il lavoro svolto in questi anni, e costato tanto, è stato compreso e apprezzato”. Così Marivera De Rosa, riconfermata sindaca di Luco dei Marsi con un nettissimo vantaggio sui contendenti. “É una grande emozione, abbiamo trepidato a lungo perché, benché avessimo lavorato con tenacia e continuità lungo tutto il quinquennio che si è chiuso, con umiltà e rispetto non abbiamo mai dato nulla per scontato. Sono grata per questa fiducia confermatami ad amplissimo margine. Luco dei Marsi si conferma Comunità orgogliosa e indipendente, anche da certe vecchie logiche, tant’è che sono risultate inefficaci anche talune ingerenze, disfattismi e trovate che pure non sono mancati, una Comunità che ha saputo riconoscere il valore del lavoro che abbiamo iniziato e che sa guardare al futuro. Ringrazio la mia Squadra, gli Amministratori uscenti e quelli che saranno: anche questo, abbiamo fatto in questi anni, trasmettere competenze e condividere capacità amministrativa e progettuale con i più giovani della squadra, che oggi sapranno mettere a frutto quanto imparato e fare altrettanto. Grazie a ognuno di loro, a tutti i candidati che, ricchi di valori, competenze, passione civica, hanno voluto raccogliere la sfida e partecipare al progetto di Luco nel cuore, per il Bene Comune, e che saranno inclusi, tutti indistintamente, nel percorso che andremo a fare.

Ringrazio di cuore ognuno dei Cittadini che hanno voluto confermarci la fiducia: sarò, come è stato nel mio primo mandato, non la “Sindaca di questa o quella parte”, ma la Sindaca di tutti, la Sindaca di Luco”.