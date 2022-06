Ripa Teatina, le prime dichiarazioni del Sindaco Luciani

“Il nostro progetto di rilancio parte da subito con tre elementi già parte integrante del programma elettorale: lavoro e gioco di squadra”

RIPA TEATINA (CH) – La sfida elettorale nel comune della Provincia Teatina ha registrato la vittoria di Roberto Luciani con la civica “RIPA per Ripa” (1297 voti), opposto ad Antonio Pizzica con la civica “La Voce di Ripa” (1079 voti).

Luciani, vice sindaco uscente, venti anni di esperienza amministrativa alle spalle, si dichiara “molto felice per il risultato ottenuto, per il quale ringrazio tutti coloro che ci hanno espresso la propria fiducia, e per l’immenso lavoro fatto dai dodici candidati della lista, sei donne e sei uomini che hanno dato il massimo in questa lunga, faticosa ed entusiasmante campagna elettorale. Il nostro progetto di rilancio parte da subito con tre elementi già parte integrante del programma elettorale: lavoro e gioco di squadra, perchè al di là di chi è stato eletto e chi no, la nostra lista è e rimarrà un gruppo di lavoro compatto e operativo, coinvolgimento attivo della cittadinanza e dialogo costante con la minoranza, perchè le buone idee sono sempre buone, indipendentemente dalla provenienza. Sarò il sindaco di tutti, nessuno escluso”.