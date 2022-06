Elezioni Comunali a Ortona: la nota di Angelo Di Nardo

“C’è rammarico per non essere arrivati fino in fondo ma d’altra parte sapevamo che sarebbe stata una partita in salita”

ORTONA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelo Di Nardo sull’esito del voto alle Elezioni Comunali di Ortona. “Facciamo i complimenti ai due candidati che vanno al ballottaggio. Per quanto riguarda la nostra coalizione, confidavamo in un risultato migliore, ma siamo comunque soddisfatti di avere ottenuto il 9 per cento in più rispetto al 2017 e ringraziamo cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia.

Certamente c’è rammarico per non essere arrivati fino in fondo, ma d’altra parte sapevamo che per un centrodestra privo della sua intera componente moderata sarebbe stata una partita in salita. Al riguardo riteniamo che debbano assumersi le proprie responsabilità quelle forze politiche che, diversamente da quanto accaduto in altre realtà, hanno scelto di sostenere candidati alternativi alla coalizione. I risultati di altri comuni hanno infatti dimostrato che il centrodestra unito vince.

In vista del ballottaggio ci confronteremo nei prossimi giorni all’interno della coalizione per compiere le opportune valutazioni”.