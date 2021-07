Luca Evangelisti nuovo DS del Castelnuovo Vomano stagione 2021/2022

CASTELNUOVO A VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica che il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione 2021/22 sarà ricoperto da Luca Evangelisti, ex calciatore professionista con oltre 200 gare disputate in serie B e già Direttore Sportivo negli anni passati in piazze importanti come Taranto, Sambenedettese e Ternana in serie B.

Grande conoscitore di calcio e DS di assoluto livello, per il Castelnuovo Vomano è il primo passo per la costruzione di una rosa che possa competere, come già annunciato dal Presidente Giancarlo Di Flaviano, per un campionato di vertice.

Queste le prime parole di Luca Evangelisti come nuovo DS del Castelnuovo Vomano: “Sono contento della scelta che ho fatto, il Castelnuovo Vomano è una società molto ben strutturata e organizzata e dalle grosse ambizioni, è l’ambiente giusto per poter fare un buon lavoro, sono convinto che insieme potremo fare belle cose e toglierci tante soddisfazioni. Già da oggi sono al lavoro per far sì di avere a disposizione una rosa competitiva per l’inizio della preparazione di fine luglio; si riparte da una buona base di parte della rosa dello scorso campionato a cui saranno aggiunti elementi di assoluto valore sia esperti che fuori quota, che siano utili e propedeutici al tipo di gioco messo in atto da mister Guido Di Fabio e permettano al Castelnuovo Vomano di raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati”.