Covid, Lanciano: al via le vaccinazioni nella Farmacia Comunale n. 1

Le vaccinazioni inizieranno il 15 luglio. Oltre a Pfizer sarà somministrato, a chi é in possesso dei requisiti, il vaccino Johnson & Johnson

LANCIANO – Inizieranno domani, giovedì 15 luglio, le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid 19 presso la farmacia comunale n. 1 (viale Cappuccini) di Lanciano. A comunicarlo è la società Anxam Spa che gestisce, tra l’altro, le farmacie comunali.

Per poter effettuare le prenotazioni i cittadini interessati dovranno recarsi personalmente presso la farmacia n. 1 di Lanciano, con tesserino sanitario e documento di riconoscimento, in modo da fornire un servizio il più possibile accurato e meticoloso. Le vaccinazioni saranno attivate nei giorni successivi, con un numero minimo di 6 prenotati al giorno, in modo da poter impiegare – in particolare per quanto riguarda il vaccino Pfizer/BioNTech – tutte le dosi del singolo flacone. Oltre a Pfizer, per i cittadini in possesso dei requisiti richiesti, sarà somministrato il vaccino Johnson & Johnson.

“Ci siamo presi qualche giorno in più rispetto alla data indicata per l’avvio delle vaccinazioni in farmacia – sottolinea Claudio Di Meco, direttore di Anxam Spa – per poter garantire al meglio il servizio. Ribadiamo che i cittadini devono recarsi in farmacia con tesserino sanitario e documento di riconoscimento, altrimenti non potremo procedere con la prenotazione”.

Anxam ha aderito alla campagna di vaccinazione nelle farmacie della regione Abruzzo, che avranno a disposizione due tipologie di vaccini (a vettori adenovirali e a Rna messaggero) per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età dai 12 anni in su.

“Ribadiamo l’assoluta efficacia della campagna vaccinale – aggiunge il presidente Anxam, Camillo Colaiocco – e invitiamo tutti i cittadini che non si siano ancora vaccinati a prenotarsi, e proprio a questo scopo la nostra farmacia ha aderito con ben 4 farmacisti vaccinatori, e con tutte le garanzie di un servizio accurato e svolto nel totale rispetto delle normative previste”.