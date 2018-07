Giulianova, la sede INPS rimarrà nel quartiere Annunziata

GIULIANOVA (TE) La sede INPS rimarrà a Giulianova: firmato venerdì il rinnovo del contratto per la locazione degli uffici con la direttrice regionale Vittimberga. Fondamentale il ruolo del sindaco che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

La sede INPS di Giulianova non solo non verrà trasferita ma anzi rimarrà nel quartiere Annunziata. Cadono dunque, e definitivamente, tutte le voci di una trasferimento. Venerdì 20 luglio, nell’ufficio in Comune del sindaco, che come gli è stato sempre riconosciuto dai vertici stessi dell’INPS ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda, è stato infatti sottoscritto il rinnovo del contratto per la locazione degli uffici, che rimarranno ubicati all’interno del Centro commerciale I Portici, tra il proprietario dei vani e Valeria Vittimberga, direttrice regionale dell’Istituto di previdenza.

“Con la sottoscrizione odierna si sgonfia totalmente ogni allarmismo più volte sollevato, da ultimo il 5 febbraio scorso quando si dette addirittura come improcrastinabile la chiusura della sede INPS giuliese. Affermazione incauta e tal punto campata in aria, ma che pure aveva creato apprensione nella cittadinanza, da spingere l’INPS stesso a smentirla seccamente”, dichiara il sindaco Francesco Mastromauro, “Certo non posso negare come la sede INPS avrebbe fatto gola ad alcune località vicine, pronte magari a fare carte false per scipparla a Giulianova.

Ma la conservazione della sede INPS a Giulianova era un obiettivo che avevo a cuore tanto da averlo inserito nel mio programma elettorale, ed oggi pienamente raggiunto con mia grande soddisfazione e credo con sollievo di tutti gli utenti. Una soddisfazione tanto più grande considerando che la razionalizzazione della spesa, ispirata alla digitalizzazione delle pratiche, nel solo 2015 ha determinato la soppressione delle sedi INPS di località importanti e assai popolose, tra le quali Scandicci, e in questo 2018 sta mettendo a rischio molte agenzie. In Sardegna, per fare un esempio, almeno 11 delle 19 sedi INPS rischiano di chiudere i battenti tra cui Alghero che conta oltre 40 mila abitanti.

Nel maggio scorso ha chiuso la sede di Augusta, centro in provincia di Siracusa di quasi 36 mila abitanti. In Umbria le agenzie INPS di Narni e Amelia saranno trasformate in Punti. Insomma”, conclude il sindaco, “in questo quadro la permanenza a Giulianova dell’agenzia INPS è davvero una vittoria di cui debbo ringraziare la dottoressa Vittimberga”.

“I ringraziamenti sono reciproci – fa eco la direttrice Vittimberga – perché la collaborazione e la capacità organizzativa dimostrati dal Comune di Giulianova sono un esempio di come dovrebbero essere i rapporti tra istituzioni. Anche io sono contenta del risultato raggiunto perché Giulianova è una località molto importante in Abruzzo per le aziende, per la popolazione e quindi per noi è fondamentale rimanere permanentemente in questa città, coniugando efficacia ed efficienza, per seguire il suo territorio”.