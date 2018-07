Convivum artis – il baratto, oggi la serata conclusiva

I doppiatori Stocchi e Draghetti (Premiata ditta) ospiti dell’accademia teatrale Arotron. Con questo appuntamento si chiude la seconda edizione del festival artistico

PIANELLA – Domenica 22 luglio 2018 alle ore 20,30 presso il semianfiteatro del belvedere Pietrolungo sulla via Meridionale a Pianella il Convivium artis chiuderà la sua seconda edizione con l’ultima delle cinque serate del festival artistico: protagonista il teatro. Ingresso libero agli spettacoli all’insegna del baratto.

Ospiti dell’ultimo appuntamento del calendario del Convivium artis dell’accademia teatrale Arotron, che ha sede a Pianella saranno: Francesca Draghetti (nella foto), doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista e regista, nota al grande pubblico per le sue molteplici interpretazioni in tv e a teatro con la Premiata ditta accanto a Pino Insegno, Tiziana Foschi e Roberto Ciufoli; Roberto Stocchi, attore, direttore del doppiaggio, regista, interprete di numerosi ruoli a teatro e doppiatore di tanti personaggi come Zach Galifianakis in Una notte da leoni e il pesce Klaus in American Dad.

Parteciperà inoltre all’ultima serata del 2° Convivium artis tutto il corpo docenti dell’accademia teatrale Arotron: Alba Bucciarelli, Chiara Colizzi, Angela Crocetti, Maria Adele D’Amaro, Miriam Di Nardo Di Maio, Daniele Campea, Gianni Colangelo, Emiliano Coltorti, Massimiliano Fusella, Domenico Galasso, Franco Mannella, Andrea Pangallo.

I giovani attori dell’accademia teatrale Arotron, diretti da Franco Mannella con la collaborazione di Andrea Pangallo e Angela Crocetti, chiuderanno la serata con lo spettacolo dal titolo Uno spettacolo, a cui farà seguito la consegna dei diplomi ai giovani attori dell’accademia teatrale Arotron.

Al termine dello spettacolo buffet aperto e conviviale tra artisti e spettatori, all’insegna del baratto.