Giornate Europee del Patrimonio in Abruzzo: informazioni utili

REGIONE – Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari. Inoltre, sabato sono previste aperture serali dei musei con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

“Imparare per la vita” è lo slogan scelto dal MiBACT, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

Gli hashtag ufficiali sono: #GEP2020 e #EuropeanHeritageDays.

Link al Sito MiBACT: https://www.beniculturali.it/GEP2020

LE INIZIATIVE NEI MUSEI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO al link:

https://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/​

I musei Archeologici di Chieti vi aspettano in piena sicurezza