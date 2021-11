“Little something” in scena al Florian Espace: ecco quando

Domenica 14 novembre ore 17.30 lo spettacolo di teatro danza con la regia e coreografia Loredana Parrella. Produzione Twain Centro di Produzione Danza Regionale 2017

PESCARA – Arriva al Florian Espace lo spettacolo di teatro danza vincitore dei Teatri del Sacro 2017, il Festival di Ascoli Piceno dedicato alle intersezioni contemporanee fra teatro, tensione spirituale e ricerca religiosa. Little Something è uno spettacolo poetico e immaginifico, fuori dalle mode e dalle tendenze del contemporaneo, adatto ad un pubblico vasto, dai 10 anni, che promette di conquistare con immagini, movimento, parole. La messa in scena è di Loredana Parrella, un nome molto noto al mondo della danza, per una lunga carriera iniziata negli anni ’80 e collaborazioni di altissimo rilievo con i più grandi teatri.

Il testo è di François Garagnon, autore francese che ha dedicato la sua arte alla ricerca spirituale, e racconta il viaggio della costruzione di sé, una lingua metaforica e personale, contrapponendo la filosofia dell’essere alla filosofia dell’avere: l’obiettivo dell’esistenza è divenire, essere un Grande Amore Senza Fine, anche se in partenza siamo una piccola cosa, un little something.

Nel raccontare questo viaggio da piccolo a grande, Garagnon inventa una serie di personaggi tanto allegorici quanto vividi: L’Avventuriero del Banco – di – tutto – il – Possibile, Il Riparatore – del Tempo – Perso, il Giardiniere-d-Amore, la Sorgente-Pura, il Soffio-d-Invisibile che non solo restituiscono immagini che si aprono a interpretazioni spirituali della vita al di là dei confini della singola religione, divenendo figure universali.

Lo spettacolo è una ricerca tra teatro e danza traducendo i temi del testo in espressività coreografica e in una lingua poetica composta di parole e immagini, capace di dialogare con l’intimità degli spettatori. Il testo è un flusso ritmico e armonico che articola un percorso individuale dal desiderio di bellezza alla realizzazione piena dell’esistenza.

Loredana Parrella una lunga carriera iniziata negli anni ’80 come interprete e in seguito come autrice, che l’ha portata a lavorare in grandi Teatri come il Ballet Royal de Wallonie, Théâtre des Beaux Arts di Charleroi e l’Operà de Liège (Belgio), Teatro Comunale di Modena, Teatro San Carlo di Napoli, Festival Mozart La Corunà (Spagna), Birmingham Touring Opera 2000 (Inghilterra), OperaZuid di Maastricht (Paesi Bassi), Maggio Fiorentino (Firenze), Teatro Stabile di Torino, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, accanto a importanti nomi del teatro e della danza come Luca Ronconi, Jorge Lefrebre, Micha Van Hoeche, Jean Kalman, Eike Gramss, Bruce Myers e tanti altri.

Negli anni dal 2001 al 2003 collabora con la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e dal 2003 al 2005 con la Scuola di Teatro e Circo Alessandra Galante Garrone (Bologna) come docente stabile per il corso di formazione professionale per giovani danzatori e attori, dove mette a punto il suo metodo “Vocal expression training® e physical dance theatre” frutto della sua ricerca che vede la commistione della danza e del teatro.

Nel 2006 decide di investire tutta la sua esperienza nel progetto TWAIN che prende corpo con la fondazione della Compagnia. A 15 anni dalla fondazione rimane Direttrice Artistica di un progetto ancora più ampio, Twain_Centro di Produzione Danza Regionale, unico Centro di Produzione Danza sostenuto dalla Regione Lazio e Co-Direttrice di Periferie Artistiche_Centro di Residenza del Lazio sostenuto da MiBACT e Regione Lazio.

BIGLIETTI

Biglietto intero 10€ / ridotto 8€ vivamente consigliata la prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933. Necessari Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.