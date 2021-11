Pescara Basker – Campli: presentazione della partita e biglietti

Domenica 14 novembre ore 18 palla a due contro la Farnese Pallacanestro. Vanoncini: “Mi aspetto una dimostrazione di maturità”

PESCARA – Secondo impegno casalingo consecutivo per la Pescara Basket, che domenica 14 Novembre, in occasione della quinta giornata di campionato, ospiterà la Farnese Pallacanestro Campli, formazione neopromossa dalla Serie C Silver, ancora ferma a quota zero punti in classifica.

La squadra guidata da coach Remo Tempera fino a questo momento ha viaggiato alla media di 59,3 punti realizzati ed 80,3 punti subiti ed ha nei due stranieri Anton Unechenskyi, lungo ucraino e miglior realizzatore con 15,7 punti, e Deividas Sabeckis (esterno lituano da 12,8 punti) i due principali riferimenti offensivi maggiore. In doppia cifra di media anche l’esterno Giacomo Scortica (10,3), con l’ala di origini camerunensi Berhol Nyonse (7,3) e la guardia Francesco Di Luca (7,5) che completano il quintetto base, mentre dalla panchina escono il playmaker Valerio Acciaio, gli esterni Abdel Dakraoui ed Edoardo Chiodi, ed i lungo Michele Padovano, con il giovane Nazzareno Massotti a completare l’organico.

“Non dobbiamo assolutamente cancellare il ricordo della gara di pre stagione al Memorial Chicco Zorzi – afferma coach Vanoncini in sede di presentazione – in quanto siamo stati messi sotto. Campli è dotata di talento importante in alcuni giocatori e quindi anche con loro sarà necessaria una prova difensiva superlativa per limitarli”.

“Mi aspetto una dimostrazione di maturità da parte della mia squadra. Con il Magic Chieti la partita abbiamo cominciato a vincerla dal martedì, preparandoci ottimamente alla sfida e dovremo confermarci – conclude anche il tecnico biancazzurro – anche in questa delicata sfida”.

Palla a due, al Palasport di Via Elettra a Pescara, domenica 14 Novembre alle ore 18.00, agli ordini dei signori Palmiro Pisetta di Roseto degli Abruzzi (TE) ed Andrea Ferraioli di Teramo.

BIGLIETTI

Prezzo unico del biglietto 5 euro (ingresso gratuito per tutti i tesserati della Pescara Basket e fino a 16 anni), con obbligo di presentare il Green Pass all’ingresso. La biglietteria aprirà alle ore 17.00.