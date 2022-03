ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Rivolgo le mie congratulazioni alla Liofilchem Roseto che oggi ha vinto la Coppa Italia Lnp di Serie B, battendo in finale la Gesteco Cividale in un PalaMaggetti gremito e con una tifoseria animata come non si vedeva da tempo”. Lo afferma l’assessore regionale allo Sport Guido Liris.

“Complimenti all’intero sodalizio, al presidente Ernesto Ciafardoni, al coach Danilo Quaglia e naturalmente a tutti i giocatori”, aggiunge l’assessore, “per un campionato indimenticabile e una giornata da incorniciare”. “La passione con cui si portano avanti certe sfide rendono merito all’Abruzzo portandone alta la bandiera”, conclude Liris.