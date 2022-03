Carabinieri Celenza sul Trigno, incontro sul mantenimento della caserma

Il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna ha incontrato a Roma il Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi per la permanenza della locale stazione

ROMA – Il mantenimento in essere della locale stazione dei Carabinieri di Celenza sul Trigno è stato al centro dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma presso il Comando Generale dei Carabinieri alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi, del Sen. Luciano D’Alfonso, del Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e del sindaco di Celenza sul Trigno, Walter Di Laudo.

“Ringrazio il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi per averci accolto e per aver ascoltato le istanze del sindaco Di Laudo che a nome di tutta comunità ha ribadito l’importanza del mantenimento in essere della sede della stazione dell’Arma quale presidio attivo di sicurezza”, ha affermato il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che ringrazia anche il Sen. D’Alfonso per l’impegno preso di sostenere ed aiutare l’Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno affinché si giunga in tempi brevi alla ristrutturazione e messa in sicurezza della caserma per un importo complessivo di un milione di euro.

L’importanza della presenza di una stazione dell’Arma dei Carabinieri in una Comunità è stata ribadita anche dal Comandante Generale Luzi che ha accolto favorevolmente le richieste avanzate dal sindaco Di Laudo. Il primo cittadino di Celenza ha garantito la piena disponibilità e volontà da parte del proprietario dell’immobile nel quale oggi è sita l’attuale caserma dei Carabinieri, di rinnovare il contratto d’affitto dei locali messi a disposizione, fino alla conclusione dei lavori.

“Con perseveranza, e superando ostacoli burocratici di vario tipo, un altro importante servizio per i cittadini continuerà ad essere garantito. La presenza, e l’importante lavoro dei militari, è fondamentale quale tutela e garanzia della sicurezza”, conclude Menna che evidenzia che su questo fronte il suo impegno sarà sempre attivo e fattivo e continuerà a farsi portavoce delle istanze e delle richieste avanzate dalle comunità al fine di garantire quanti più servizi efficaci ed efficienti possibili sul territorio.