L’Iliad Vertical Summer Tour fa tappa a Vasto: ecco quando

L’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane sarà all’Arena Beach di Vasto il 7 e 8 agosto. protagonista Gianluca Gazzoli

VASTO – Fa tappa a Vasto, presso l’Arena Beach, la nona edizione “estiva” del Vertical Summer Tour, l’evento estivo itinerante più celebre d’Italia. Considerando anche le corrispettive 12 edizioni “invernali”, si arriva a 21 per un format molto fortunato e ben riuscito che, anche in epoca pandemica e nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, porta divertimento e spensieratezza nelle spiagge di tutta Italia.

Grande novità di quest’anno è l’ingresso di iliad, l’operatore mobile che ha rivoluzionato il settore della telefonia con offerte chiare e trasparenti, come Title Partner.

Come Main Partner, è presente Bpay, il servizio di pagamento digitale di BANCOMAT S.p.A., leader del mercato dei pagamenti in Italia, a testimonianza di una crescita continua del format e del suo successo.

Visti gli importanti risultati delle edizioni precedenti, e con il prezioso e puntuale supporto delle amministrazioni locali, il Maxi – Village propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Per tutti, quindi, la possibilità di fare sport, divertirsi, ascoltare musica e vivere le esperienze proposte dal Vertical Village e caratterizzate dal tipico sound estivo di Radio Deejay.

Si parte la mattina (orario 10-13), in un contesto più “familiare” e tranquillo, con risveglio muscolare, yoga (con l’immancabile Saluto al Sole!), acquagym e tante altre attività sul palco centrale (ogni località ne avrà uno e sarà il fulcro delle attività di animazione, proprio come in un vero villaggio turistico) come balli di gruppo e giochi con premi messi a disposizione dai partner.

Nel pomeriggio (orario 15-19) l’iliad Vertical Village si trasforma in una cittadella dello sport mantenendo comunque attività e attrazioni adatte a tutte le età.

Ed ecco ovviamente il Beach Volley con il torneo siglato iliad, che premia le squadre vincitrici con delle SIM, e che anima l’intrattenimento in spiaggia anche con la Rocket Race: una competizione per i più coraggiosi, pronti a confrontarsi in un vero e proprio percorso a ostacoli fino al raggiungimento dell’iconico razzetto iliad, da sempre tipico della comunicazione dell’operatore dal carattere innovativo e il tono di voce irriverente. Oltre alle SIM iliad, in palio per i vincitori di queste e altre attività: teli mare, palloni gonfiabili e racchette da spiaggia, così come stuoie-mare e utili porta smartphone personalizzati dal brand, saranno distribuiti presso il Vertical Village.

Tra le novità in arrivo con iliad, quest’anno sarà possibile assistere ad un coinvolgente spettacolo chiamato The Transparency Show che si terrà presso il Vertical Village e sarà animato da una performer che si esibirà all’interno di una sfera trasparente, richiamando così lo storico valore dell’operatore: la trasparenza. iliad, infatti, si è distinta nel settore di riferimento per una condotta trasparente e una proposta di qualità, sviluppando un solido rapporto con i propri utenti basato su fiducia e soddisfazione.

Proprio grazie alla presenza di iliad come Title Sponsor, quest’anno sarà possibile sottoscrivere una SIM durante tutte le tappe del Tour direttamente presso il Vertical Village, tramite la Simbox, il distributore che permette di sottoscrivere e attivare una SIM iliad in pochi minuti o con iliad Express, il canale tramite cui acquistare una SIM iliad in un pratico pack tascabile da attivare anche successivamente con un codice ad hoc.

E poi la flotta di 10 SUP gonfiabili (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “bravi”, ecco la Bpay SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Novità 2021 è lo Sparring, un mix di tennis, beach volley e ping pong che nasce dall’idea di un gruppo di amici e appassionati di tennis. Molte volte, infatti, per giocare a tennis, manca un compagno e grazie allo sparring è possibile (con le famose racchettone giganti) invece praticare ovunque, anche da soli. Anche qui, istruttore sempre presente e challenge con la Tonno Nostromo Sparring Cup. Nostromo, in qualità di Official Partner, all’interno del proprio stand farà diventare tutti un po’ “pescatori” con un gioco che testerà la capacità di scegliere i pesci con meno calorie. Chi riuscirà nell’impresa avrà in omaggio una confezione di Nostromo Zero, tonno al naturale già sgocciolato, un prodotto particolarmente adatto all’estate e al benessere, con zero grassi e senza glutine.

Poteva poi mancare il calcio balilla? In un’estate dominata dal calcio degli Europei assolutamente no! Ed ecco allora la possibilità di giocare a calcetto e, perché no, sfidarsi con la Ricola Table Soccer Cup, gustando una caramella o sorseggiando una tisana fredda Ricola, anche qui disponibile gratis per tutti. Ricola sarà inoltre partner della sostenibilità e del riciclo. Verrà allestita un’apposita area dove i bagnanti potranno gettare la plastica prodotta nell’arco della giornata. Per ogni bottiglia depositata, che verrà poi riciclata, si potrà ritirare un omaggio dedicato presso lo stand Ricola.

Al calar del sole il divertimento non tramonta, grazie alla presenza dei talent della radio media partner, Radio Deejay: tantissimi gli ospiti in programma, a Vasto nello specifico sarà presente Gianluca Gazzoli che nella giornata di domenica 8 agosto, a partire dalle 16:30, sarà sul palco del Vertical Village ad intrattenere e far divertire il pubblico. Tra i nuovi volti del mondo dello spettacolo e di una nuova generazione di presentatori, Gianluca ha all’attivo diverse esperienze televisive e radiofoniche oltre a non aver mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti che raccolgono numerosi consensi e che lo aiutano a raccontare storie, ciò che lo circonda e a continuare a girare per il mondo. Nel suo curriculum, Radio Number One, RAI Radio 2 e poi The Voice, I migliori anni, Quelli Che Il Calcio e Domenica In.

Non possiamo poi non menzionare Puma, partner tecnico dei costumi dello staff, Toyota, car partner e Tahe, leader mondiale nella produzione dei SUP.

“Vogliamo essere al fianco degli italiani offrendo un servizio digitale di pagamento che permetta loro di vivere questo momento di ripresa del Paese in tutta sicurezza e con la semplicità che contraddistingue BANCOMAT Pay. Il viaggio di BANCOMAT Pay nelle spiagge italiane permetterà a tutti di vivere l’iniziativa usufruendo di un’esperienza di pagamento unica e a portata di smartphone” dichiara Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale BANCOMAT S.p.A.”.

“Il Vertical Tour è come un figlio per me – dichiara Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way – l’ho visto nascere nel lontano 2008 e crescere sempre più! Sono davvero lieto che aziende così prestigiose abbiano scelto di passare l’estate al nostro fianco, frutto del grande sforzo professionale che facciamo ogni anno per portare animazione, musica e divertimento in tutta Italia, nel massimo rispetto ovviamente delle normative anti-Covid. Regalare spensieratezza è una delle nostre missioni!”.

Vertical Tour vive anche su una fantastica App che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare foto per successiva condivisione e soprattutto rappresenta il punto di accesso privilegiato al grande concorso con i premi messi in palio ogni giorno dai partner, tra cui schede telefoniche Iliad, cappellini griffati Radio Deejay e teli mare.

Vertical Tour è sempre più social, con una presenza e una copertura costante su Instagram e Facebook e, da quest’anno, con una risorsa dedicata a Tik Tok che, oltre ad animare le spiagge, proporrà balletti in stile “iliad Vertical Summer Tour”. Per seguire l’evento sui social è possibile utilizzare l’hashtag #iliadverticaltour.

Vertical Tour: il format

Il format Vertical Summer Tour, il roadshow che attraversa lo Stivale con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento. Ad oggi si contano un totale di 21 edizioni di VERTICAL TOUR – tra Summer e Winter edition – e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.

I numeri

· 12 edizioni di Vertical Winter Tour dal 2008

· 9 edizioni di Vertical Summer Tour dal 2011

· Oltre 3.500.000 di partecipanti alle precedenti edizioni

· 95.000.000 di persone raggiunte negli anni dalla comunicazione social

· Oltre 3.000.000 visualizzazioni dei contenuti video pubblicati

Il calendario 2021

24-25 luglio Lignano Sabbiadoro (UD)

31 luglio – 01 agosto Viareggio (LU)

03-04-05 agosto Cattolica (RN)

07-08 agosto Vasto (CH)

10-11 agosto Castellaneta Marina (TA)

13-14-15 agosto Palmi (RC)

17-18-19 agosto Realmonte (AG)

21-22 agosto San Vito Lo Capo (TP)