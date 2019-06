Concerto Ligabue a Pescara: novità, biglietti, probabile scaletta

Venerdì 21 giugno il rocker di Correggio sarà protagonista allo stadio Adriatico di Pescara. Le ultime info sul concerto, i possibili brani

PESCARA – La città di Pescara si prepara a vivere il primo appuntamento dell’estate proprio nel giorno del suo ingresso. Tra gli eventi più attesi della stagione c’è infatti quello del concerto di Luciano Ligabue. Venerdì 21 giugno infatti alle 21 circa il cantante é pronto a far vivere grandi emozioni ai presenti nell’impianto dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.

NOVITÁ E INFO BIGLIETTI

Come annunciato nel recente comunicato della società organizzatrice del tour, Friends & Partners: «Gli Spettatori che hanno acquistato i biglietti nei Settori Tribuna Majella, Tribuna Adriatica, Ospiti Non Numerati e Curva Sud Non Numerata, potranno accedere con il loro biglietto al Settore Curva Nord. Il nuovo posto, che è stato riservato all’interno della Curva Nord, è di valore equivalente e/o superiore sia in termini economici sia in termini qualitativi di visione dello Spettacolo. Il posizionamento frontale del settore Curva Nord, rispetto al palco, costituisce un’evidente miglioria poiché garantisce una visione 100% dello Spettacolo».

Dunque una novità circa l’orientamento del palco. Per consentire l’accesso ai nuovi settori sarà messo a disposizione dei possessori di biglietto un segnaposto. Lo stesso si potrà ritirare il giorno prima del concerto (giovedì 20 giugno) presso i botteghini dello stadio dalle 16 alle 20 o il giorno stesso del concerto dalle 11 alle 17 alla biglietteria dello stadio e dalle 18 alle 20.30 in questo caso però dentro lo stadio dopo aver superato i tornelli. Per I possessori della tribuna Adriatica cat. 2 (blocco A10) e cat. 3 il segnaposto ci sarà per il settore tribuna Majella. Infine I possessori del biglietto settore ospiti non numerato accederanno al settore nord senza segnaposto non avendo un posto prenotato.

Per tutti quelli che devono invece ritirare il biglietto troveranno il segnaposto nella busta assieme al tagliando (presso lo sportello TicketOne). Sono esclusi quelli che devono ritirare il biglietto per un settore non numerato. In tal caso nella busta ci sarà solo il biglietto.

PROBABILE SCALETTA

Per la terza tappa di “Start Tour 2019“ proviamo a prevedere la scaletta dei brani che troveremo ad ascoltare.

Polvere di stelle

Ancora noi

A modo tuo

Si viene e si va

Quella che non sei

Balliamo sul mondo

L’amore conta / Sogni di R&R / Il giorno di dolore che uno ha / Tu sei lei / Un colpo all’anima

Bambolina e barracuda

La cattiva compagnia

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

Mai dire mai

Vivo morto o X / Eri bellissima / Il giorno dei giorni / L’odore del sesso / I ragazzi sono in giro / Libera nos a malo / Il meglio deve ancora venire

Vita, morte e miracoli

Niente paura

Certe notti

A che ora è la fine del mondo?

Tra palco e realtà

Certe donne brillano

Piccola stella senza cielo

Urlando contro il cielo

IL TOUR ESTATE 2019, LE PROSSIME DATE

Per chi volesse seguire altre tappe del tour di Ligabue le prossime dati utili saranno il 25 giugno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 28 al San Siro di Milano quindi a luglio il 2 all’Olimpico di Torino, il 6 al Dall’Ara di Bologna, il 9 all’Euganeo di Padova e il 12 all’Olimpico di Roma.