Federmanager Abruzzo e Molise, approvazione bilancio e rinnovo cariche

PESCARA – Nella mattinata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 9.00 in poi, l’Assemblea Ordinaria dei soci di Federmanager Abruzzo e Molise tornerà a riunirsi nella Sede sociale di Strada Prati n.29. L’incontro è diviso in due sezioni di lavoro, durante la prima i soli soci provvederanno all’approvazione del bilancio consuntivo, al rinnovo cariche sociali per il triennio 2019-2020-2021 e al rinnovo degli organi statutari (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri).

La seconda parte si aprirà intorno alle ore 11, sarà pubblica e ospiterà la Tavola Rotonda “Il Manager e le Persone nell’Impresa 4.0” che sarà moderata da Marco Camplone, Direttore Relazioni esterne e Affari istituzionali Gruppo De Cecco e procederà secondo il seguente programma:

PROGRAMMA

Ore 11.00 – Saluti istituzionali e presentazione della tavola rotonda

Florio Corneli, Presidente Federmanager Abruzzo e Molise

Relatori:

Mauro Febbo, Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo;

Fulvio D’Alvia, Direttore Generale 4.Manager;

Francesco De Luca, Professore Associato di Economia Aziendale Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;

Andrea Penza, Membro della Commissione Nazionale di Federmanager Industry 4.0;

Irini Pervolaraki, Associata Federmanager e Certificata nelle competenze Manageriali “Temporay Manager”.

Presentazione libro e premiazioni

Nel corso della mattinata sarà inoltre presentato il libro “Dalle ore lavoro alle ore valore”di Claudio Bonasia e Luigi Di Giosaffatte e si svolgeranno le premiazioni relative a due progetti Federmanager:

Il progetto di alternanza lavororealizzato con il Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, che sarà presentato da Valentina Vangoni, responsabile dei progetti Vises Federmanager Onlus e Lino Fulgenzi , consigliere Federmanager Abruzzo e Molise;

Il progetto “Manager del Futuro”, illustrato da Antonio D’Annibale Vicepresidente Federmanager Abruzzo e Molise.