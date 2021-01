Lezioni di yoga online, nasce una nuova piattaforma

Grande successo per Yogiraji, la scuola di yoga online ideata dal maestro Damodar Das Daniel Svitcoy e sviluppata dall’agenzia di comunicazione pescarese Mente Locale

PESCARA – Circa 400 iscritti a neppure quattro mesi dal lancio della piattaforma online, con utenti collegati da tutta Italia ma anche da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria, Spagna e Portogallo: si chiama Yogiraji ed è il nuovo progetto ideato dal maestro Damodar Das Daniel Svitcoy, allievo diretto dell’ultracentenario yogi Sri Sri Ram Krishna Das Mhatiagi, e sviluppato dall’agenzia di comunicazione pescarese Mente Locale.

Damodar Das è il nome che l’anziano guru himalaiano assegnò al maestro nato in Argentina ma trapiantato in Italia ormai da diversi anni: era il 1990, infatti, quando Daniel Svitcoy fondò in Abruzzo il centro Soham, punto d’incontro tra Oriente e Occidente dedicato alla cura del benessere psicofisico e spirituale attraverso le antiche pratiche e i profondi insegnamenti dello yoga.

Concepito durante il recente lockdown per praticare yoga comodamente da casa, cercando di trasformare il periodo difficile in un’opportunità, Yogiraji nasce con l’intento di insegnare come rigenerare le proprie energie e prendersi cura di se stessi mediante un graduale miglioramento della propria forma fisica e della capacità di concentrazione e coordinazione psicomotoria, imparando ad orientare la propria esistenza verso una nuova dimensione che conduca al vero benessere.

Al momento sul sito www.yogiraji.it sono disponibili più di 140 lezioni di yoga, visibili su tablet, smartphone, pc, smart tv e divise in aree tematiche, che comprendono lezioni per principianti e per praticanti più esperti, spazi dedicati alla meditazione, ai mantra e alle tecniche di respirazione (o pranayama), pratiche mirate al relax, allo scioglimento articolare, alla mobilità e a chi fa sport. Per gli abbonati sono anche previste, dal lunedì al venerdì, una o più lezioni al giorno in diretta. Sono disponibili per tutti anche numerosi contenuti gratuiti, sia sul sito che sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Yogiraji.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Yogiraji, oppure via mail all’indirizzo info@yogiraji.it.