Il 25 giugno nella Biblioteca “Emilia Di Nicola” la presentazione del libro scritto dalla giornalista Francesca Di Giuseppe edito da Lupi Editore è già in vendita su Amazon

PESCARA – Avrà luogo a Pescara nella Biblioteca “Emilia Di Nicola” (in Via Aldo Moro 15/6) il prossimo 25 giugno alle ore 18.30, la presentazione del libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” scritto dalla giornalista Francesca Di Giuseppe.

Dopo diverse presentazioni online, adesso che le condizioni lo consentono, il libro vedrà il suo debutto per la prima volta in presenza. Interverranno all’evento, oltre che l’autrice Francesca Di Giuseppe, Francesco Di Nicola – Presidente dell’Associazione Emilia Di Nicola, Giuseppe Filareto – Coordinatore, Adamo Scurti – Presidente della Commissione Sport del Comune di Pescara e US ACLI, Salvatore Vittorio – Responsabile Calcio a 5 presso L.N.D. – Comitato Regionale Abruzzo. Coordinerà i lavori la giornalista Sonia Di Massimo.

“Sono emozionata perché è la prima presentazione in presenza del mio libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” e l’idea di parlare del mio libro davanti a tante persone, dopo tanto tempo in cui è avvenuto tutto online, è davvero emozionante. Non vedo l’ora di incontrare il pubblico e ringrazio fin da ora gli illustri ospiti che interverranno e mi accompagneranno in questa presentazione, che sarà anche un modo per parlare del calcio femminile e dei suoi profondi cambiamenti- sottolinea l’autrice Francesca Di Giuseppe– Spero di vedere tanti sportivi, appassionati o semplici curiosi, anche solo per il semplice fatto di rivedersi di persona, occhi negli occhi, di scambiarsi anche un gesto simbolico di affetto e vicinanza. Ringrazio la Biblioteca DI Nicola di Pescara nella persona di Giuseppe Filareto che ha voluto fortemente questo evento e mi ha seguita e instradata. Ringrazio, infine già da adesso, tutti coloro che parteciperanno”.

“Il calcio è uno sport affascinante non a caso è praticato e seguito da un numero impressionante di persone su tutto il pianeta. Da diversi decenni vede coinvolte anche le donne. Se praticato in modo opportuno è fonte di salute non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico e sociale. Uno sport in continua evoluzione” ha dichiarato il coordinatore Giuseppe Filaretto.

All’evento, per chi acquisterà il libro e fino ad esaurimento scorte, ci sarà un goloso pensiero da parte di Federica Renzetti e della sua attività imprenditoriale “Mousse” di Federica Renzetti.

“Il libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”, edito da Lupi Editore è già in vendita su Amazon. Per ulteriori informazioni: postcalcium@gmail.com