Inizio settimana con tempo stabile e soleggiato. Clima afoso. Minime e massime nelle quattro province dal 25 al 27 giugno 2021

REGIONE – Continua il dominio dell’anticiclone africano, a garanzia di tempo stabile con condizioni in prevalenza soleggiate nonché temperature pienamente estive. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 25, 26 e 27 giugno 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 25 giugno

Ancora alta pressione con sole prevalente, pur a tratti offuscato ancora da nubi medio-alte di passaggio. Clima sempre caldo e afoso. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Sabato 26 giugno

Alta pressione con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Qulache addensamento specie sulle zone interne, ma senza piogge. Clima ancora caldo, secco sull’entroterra, afoso sulle coste.

Domenica 27 giugno

Un campo di alte pressioni continua a dominare sulla Regione garantendo tempo stabile ed soleggiato ovunque con cieli ampiamenti soleggiati. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare poco mosso. Massime stabili.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26 e 27 giugno)

PESCARA

LUN – min 23° max 29°

MAR – min 21° max 29°

MER – min 21° max 29°

CHIETI

LUN – min 19° max 30°

MAR – min 17° max 30°

MER – min 15° max 32°

TERAMO

LUN – min 16° max 29°

MAR – min 17° max 30°

MER – min 17° max 31°

L’AQUILA

LUN – min 20° max 30°

MAR – min 12° max 29°

MER – min 13° max 31°

