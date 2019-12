“L’estate a dicembre”, il nuovo singolo di Patrizio Santo

Dal 1° dicembre in Digital Download il nuovo brano (Ondesonore Records) successivamente sarà in radio dal 6 dicembre in contemporanea anche all’uscita del videoclip

PESCARA – Un periodo ricco di novità per l’artista pescarese Patrizio Santo e la sua etichetta discografica Ondesonore Records di Francesco Altobelli. Dopo i riconoscimenti di Mina, il featuring con Luca Abete di Striscia La Notizia grazie al quale con la canzone “Non ci ferma nessuno” sono stati donati 10.000 pasti completi al Banco Alimentare Nazionale e la partecipazione al Deejay On Stage sul palco di Riccione, dal 1° dicembre in Digital Download il nuovo singolo “L’estate a dicembre” (Ondesonore Records) successivamente in radio dal 6 dicembre in contemporanea anche all’uscita del videoclip.

“L’estate a dicembre” scritto in collaborazione con Emilio Munda autore di diversi artisti italiani tra cui Il Volo che con il brano “Musica che resta” si è classificato al terzo posto nel Sanremo 2019. Il brano rappresenta una dichiarazione d’amore moderna, “passeggiamo sulla vita fino a perderci nei labirinti delle nostre mani attraversi l’orizzonte, oltre le nuvole, passato il temporale, so che mi raggiungerai a un passo dalla gioia, a un tuffo nell’amore, realtà perduta e certezze in collisione, Il cuore sa trovarti sempre in tutto ciò che è vero profondo e infinito”.

Il brano ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori essendo stato selezionato tra i 65 su 842 proposti alla commissione artistica di Sanremo Giovani 2019 presieduta da Amadeus per le audizioni discografiche alle quali lo stesso Patrizio ha partecipato lo scorso 3 novembre presso il Teatro Delle Vittorie di Roma.

