Abruzzo, 300mila euro per la piccola pesca costiera: pubblicato l’avviso

REGIONE – La Regione Abruzzo ha attivato un intervento da 300mila euro per sostenere la piccola pesca costiera, nell’ambito del Programma FEAMPA 2021‑2027. L’avviso pubblico rientra nella strategia regionale di valorizzazione del comparto ittico, settore considerato fondamentale per l’economia e l’identità delle comunità costiere.

L’assessore alla Pesca Emanuele Imprudente evidenzia che la misura nasce dal confronto con operatori e associazioni, con l’obiettivo di tutelare professionalità, tradizioni e pratiche di pesca sostenibili. Il sostegno punta a valorizzare il pescato locale, promuovere il Miglio Zero e garantire continuità a un settore che rappresenta un patrimonio culturale oltre che economico.

L’intervento prevede contributi fino al 100% per investimenti su imbarcazioni, sicurezza a bordo, attrezzature, mezzi refrigerati, tracciabilità e strumenti per la commercializzazione. Il provvedimento rafforza anche filiera corta, trasformazione e marketing del pescato, aumentando il valore aggiunto per le imprese.

Possono accedere ai fondi imprese, armatori e proprietari di imbarcazioni della piccola pesca costiera, comprese quelle attive nelle acque interne. La dotazione iniziale è di 300mila euro, con possibilità di incremento. Le domande sono aperte fino al 18 maggio 2026 tramite piattaforma regionale.