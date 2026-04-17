Meteo Abruzzo weekend dal 17 al 19 aprile 2026: tempo soleggiato

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel weekend dal 17 al 19 aprile il tempo sarà bello ovunque grazie alla temporanea rimonta di un campo di alta pressione con temperature che torneranno a crescere.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 17 aprile
L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Mare mosso.
Sabato 18 aprile
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare mosso.
Domenica 19 aprile
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (17-19 aprile 2026)
VEN – min 13° max 20°
SAB – min 13° max 21°
DOM – min 12° max 21°
VEN – min 11° max 20°
SAB – min 10* max 20°
DOM – min 9° max 21°
VEN – min 12* max 22°
SAB- min 11° max 21°
DOM – min 10° max 22°
VEN – min 8° max 20°
SAB – min 8° max 19°
DOM – min 6° max 21°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.