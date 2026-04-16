Aeroporto d’Abruzzo, operativa la nuova autobotte per i rifornimenti

PESCARA – All’Aeroporto d’Abruzzo è entrata ufficialmente in funzione la nuova autobotte per il rifornimento dei vettori, ripristinando la piena operatività del servizio. La sostituzione si è resa necessaria dopo il guasto tecnico che, nei giorni scorsi, aveva interessato uno dei due mezzi in dotazione allo scalo.

Il problema era stato tempestivamente comunicato alle compagnie aeree e all’utenza, garantendo trasparenza e continuità del servizio. Nonostante la momentanea disponibilità di una sola autobotte, tutti i voli sono stati regolarmente operati, senza alcuna cancellazione né ripercussioni sulla programmazione.

La ditta fornitrice ha provveduto alla sostituzione del mezzo guasto con un’autobotte nuova, entrata in funzione a partire da oggi. Con questo intervento si chiude definitivamente la criticità riscontrata, assicurando allo scalo abruzzese un servizio di rifornimento pienamente efficiente e in linea con gli standard operativi.