Pezzopane: “Approvato emendamento dignità sindaci dei piccoli comuni”

REGIONE – “Approvato stanotte un emendamento importante nel Decreto fiscale. Viene aumentata l’indennità per i sindaci dei comuni sotto i tremila abitanti. Con l’approvazione dell’emendamento proposto dal Gruppo Pd al Dl Fisco in commissione Finanze alla Camera, dal primo luglio 2020 i primi cittadini dei piccoli comuni potranno avere una retribuzione di 1400 euro. Per raggiungere questo obiettivo è prevista una compartecipazione del ministero dell’Interno per 10 milioni di euro. L’emendamento raccoglie il contenuto di una proposta di legge del Pd (presentata d’intesa con il presidente dell’associazione ALI Matteo Ricci, sindaco di Pesaro) che mira a un vero e proprio riconoscimento della dignità del lavoro di chi concretamente ogni giorno si impegna per la propria comunità, in situazioni spesso ai limiti delle possibilità umane. Questo emendamento ha un valore ancora più elevato in una Regione come l’Abruzzo che ha numerosissimi comuni sotto i 3000 abitanti e molti di questi sono inseriti nei crateri sismici dei terremoti del 2009 e 2016/17. Sui Sindaci finalmente si cambia strada”. Lo ha dichiarato la deputata democratica Stefania Pezzopane.

