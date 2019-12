Martinsicuro, l’Istituto “Sandro Pertini” alle Giornate Formative su sviluppo sostenibile

MARTINSICURO (TE) – L’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Martinsicuro – Villa Rosa sarà tra le scuole che in questo ultimo scorcio di 2019 parteciperanno alle Giornate Formative ed Informative sui temi dell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile ed i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

Nello specifico gli alunni delle classi V° della Scuola Primaria approfondiranno l’Obiettivo SDGs n. 7 che ha per tema lo sviluppo di forme di energia rinnovabile e sostenibile, tramite il progetto del C.E.A. Scuola Blu patrocinato dal Comune di Martinsicuro e denominato “Energia pulita per il clima: rinnovare per cambiare”: lezioni multimediali e piccoli esperimenti per sensibilizzare i ragazzi alle conseguenze che possono avere sul clima e sull’ambiente i vari modi di produrre e utilizzare l’energia elettrica.

L’iniziativa è organizzata per il programma formativo per le scuole presentato alla Regione Abruzzo nell’ambito delle Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile a cura del MATTM e in attuazione delle linee guida dell’Agenda globale 2030.

“L’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Martinsicuro – Villa Rosa conferma la sua grande attenzione verso i temi legati all’ambiente, al suo sviluppo e alle energie rinnovabili, mostrando, come sempre, grande sensibilità e partecipazione” sottolineano, a nome dell’Amministrazione truentina, il primo cittadino, Massimo Vagnoni, e l’Assessore all’Ambiente, Marco Bruno Cappellacci. “Ringraziamo la Preside, Barbara Rastelli, gli insegnanti e gli alunni per il loro impegno e, ovviamente, la Regione Abruzzo per questa iniziativa che, siamo certi, sarà una percorso stimolante e altamente formativo per i nostri ragazzi”.