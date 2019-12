Giulianova, al via Leonardo. Saperi, architettura e guerra tra Quattro e Cinquecento

La mostra che sarà visitabile nel centro storico di Giulianova e nei musei civici e palazzi storici dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

GIULIANOVA (TE) – “Leonardo. Saperi architettura e guerra tra Quattro e Cinquecento: dalla Città ideale alle invenzioni del Genio” è il titolo della mostra che sarà visitabile nel centro storico di Giulianova e nei suoi musei civici e palazzi storici dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, in occasione dei 500 anni dalla morte del grande Maestro del Rinascimento, Leonardo da Vinci. Realizzata grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e progettata e curata dall’associazione Ark’Arte, che si occupa di promozione culturale e di organizzazione di eventi, e dal Polo Museale Civico di Giulianova, la mostra permetterà un viaggio alla scoperta delle realizzazioni, in scala anche al naturale, delle invenzioni tecniche di Leonardo, desunte e rielaborate dai suoi schizzi e disegni, che giungono in Abruzzo dopo un tour mondiale, e del tema affascinante della Città ideale, di cui Giulianova detiene il primato, che ha affascinato i signori, gli artisti e gli intellettuali del Rinascimento, Leonardo compreso; grazie a importanti opere provenienti dalla Collezione donata a Giulianova da Vincenzo Bindi, e oggi nella Biblioteca comunale e nella Pinacoteca civica, quest’ultima in corso di riallestimento e restauro, sarà possibile conoscere tre grandi personaggi, protagonisti dell’Umanesimo e fondatori della nuova città di Giulia: Giulio Antonio Acquaviva, suo figlio Andrea Matteo III e il vescovo aprutino Giovanni Antonio Campano.

La mostra che si sviluppa sulle tre sedi del Loggiato “R. Cerulli” sotto piazza Belvedere, del Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, in via del Popolo, e del Palazzo Ciafardoni in corso Garibaldi, verrà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 17.00 in Sala “Buozzi”, con la presentazione di Sirio Maria Pomante, direttore t.s. del Polo Museale Civico e del Professore Giorgio Cegna, curatore delle macchine leonardesche, già titolare della prima Cattedra di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Fondatore e Direttore Emerito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata; a seguire la quattrocentesca piazza Buozzi con il Duomo sarà la cornice di uno spettacolo-omaggio al genio di Leonardo. La cerimonia si concluderà con il taglio del nastro nel Loggiato “R. Cerulli”.

Le sedi espositive saranno caratterizzate da un allestimento suggestivo e affascinante che grazie ad installazioni luminose sarà in grado di far individuare gli spazi selezionati; la scenografia, oltre a condurre il visitatore nel mondo antico e affascinante di Leonardo, metterà in risalto le bellezze architettoniche di Giulianova, Città ideale del Rinascimento.

L’evento rientra nel progetto “Grandi Mostre”, organizzato e in partnership con Itaca – Agenzia per lo Sviluppo Locale.

Informazioni utili

– Punto Informazioni, accoglienza e biglietteria mostra (euro 2,50 intero; euro 1,50 bambini sotto i 12 anni, gratuito diversamente abili), piazza Buozzi;

– Sedi della mostra:

Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, via del Popolo

Loggiato “R. Cerulli”, sotto piazza Belvedere

Palazzo Ciafardoni, corso Garibaldi

Orari:

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre: 10-13/16.30-19.30

13, 20, 24, 26, 27 dicembre, 1, 2, 3 gennaio: 16.30-19.30

25 dicembre: 10-12/17-19.30

31 dicembre: 10-13

4, 5, 6 gennaio: 10-13/16.30-19.30

– Visite guidate alla mostra e al centro storico abbinate al biglietto d’ingresso: 22 e 31 dicembre, 5 gennaio, ore 10.30 con partenza dal Punto informativo di piazza Buozzi (su prenotazione)

– Laboratori didattici “Scopriamo Leonardo” per bambini dai 3 ai 11 anni: 22 e 29 dicembre, ore 16.30 Loggiato “R. Cerulli” sotto piazza Belvedere (su prenotazione)

Inoltre, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono prenotare e concordare le visite guidate alla mostra e al centro storico fino al 31 gennaio, seguendo le modalità già in atto per accedere al servizio educativo del Polo Museale Civico.

Per informazioni e prenotazioni di visite, laboratori e servizio educativo per le scuole, è possibile chiamare il numero 0858021290, mandare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it o visitare il nuovo sito https://polomuseale.comune.giulianova.te.it