Leo Shoes Casarano – Impavida Ortona: dove vedere la diretta

Seconda trasferta consecutiva per la Sieco Service Impavida Ortona che sarà di scena nell’insidioso campo di Cutrofiano (Le) per affrontare la locale formazione della Leo Shoes Casarano.

ORTONA – I pugliesi, con i loro 24 punti, sono la quinta forza del campionato e sono in piena lotta con un gruppetto di squadre formato da Tuscania, Palmi e Bari per acciuffare l’ultimo gradino del podio prima della fine di questa Regular Season.

All’andata gli Impavidi si imposero in rimonta per tre set ad uno dopo che gli ospiti si erano aggiudicati il primo parziale. La grinta e l’esperienza degli ortonesi erano servite alla fine per avere la meglio su un sestetto, quello di Casarano, ottimo soprattutto nella cruciale fase di difesa/ricostruzione. Da allora, però, di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia. La Sieco ha conquistato nove vittorie consecutive (contando che il recupero della quinta giornata contro Marcianise si è disputato a fine novembre) dimostrano una straordinaria crescita nella qualità di gioco. Nonostante l’evidente miglioramento del sestetto ortonese, Coach Nunzio rimane con i piedi per terra e si prepara alla sfida di Cutrofiano con il suo cavallo di battaglia: «Lo dico sempre e lo ripeto anche oggi: dobbiamo avere rispetto di tutti ma paura di nessuno. Mi aspetto una gara tosta ma equilibrata, contro una squadra giovane e con tanta voglia di raggiungere un piazzamento importante in ottica play-off. All’andata Casarano ci ha dimostrato tutto il loro valore e ora saranno pronti a vendicare la sconfitta in casa loro. D’altro canto anche il nostro gioco ad oggi è molto più sciolto ed incisivo. Siamo diventati più cinici e abbiamo diminuito di gran lunga errori e distrazioni. Sarà una partita senza alcun dubbio impegnativa per noi, tutt’altro che una passeggiata, ma certamente siamo un sestetto in un certo senso differente da quello dell’andata. Fermarci sarà dura per chiunque».

L’orario di inizio slitta di un ora. Si comincerà quindi alle ore 19.00 quando i signori Matteo Talento (Lucca) e Autuori Enrico (Salerno) daranno il via alle ostilità.

Sarà come sempre possibile seguire la diretta della gara su www.impavidapallavolo.it

