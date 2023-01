Alberghiero De Cecco: Open Night tra cooking show, laboratori e incontri

PESCARA – “Una serata-evento che si snoderà attraverso cooking show, seminari, degustazioni, dimostrazioni pratiche di laboratorio e incontri per illustrare la ricca offerta formativa dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco di Pescara, offrendo ai ragazzi delle scuole medie la possibilità di confrontarsi direttamente con gli studenti che già stanno frequentando la nostra scuola e con i docenti. E la giornata sarà anche l’occasione per conoscere le ampie e diversificate opportunità occupazionali offerte oggi dal nostro Istituto, anche attraverso le numerose aziende e associazioni di categoria con cui operiamo e interagiamo in partnership da anni e che saranno presenti all’iniziativa. Tutto questo avverrà domani, sabato 14 gennaio, nel corso dell’Open Night-La Notte dei Saperi e dei Sapori dell’Istituto ‘De Cecco’ che si svolgerà nella sede centrale di via dei Sabini e nei Laboratori dell’Officina del Gusto, dalle 16 alle 22, un’autentica maratona dedicata alla cultura del gusto e dell’accoglienza turistica”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, in riferimento all’iniziativa prevista per domani.

“Domani l’Open Night sarà l’occasione per presentare agli studenti, alle famiglie e alla collettività l’Offerta formativa dell’Ipssar ‘De Cecco’ – ha spiegato la dirigente Di Pietro – attraverso un Tour esperienziale all’interno dell’Istituto, in cui sarà possibile assaporare, con la guida di studenti e docenti, la nostra articolata e affascinante formazione alberghiera. Il Tour si snoda attraverso le ‘Vie della Cultura’ nella sede Centrale, con i percorsi dedicati all’accoglienza turistica, all’internazionalizzazione e ai progetti linguistici, Stem, alla legalità, al benessere, alla cultura alimentare e agli Enti e Associazioni che collaborano con l’Ipssar nel corso dell’anno scolastico. Poi le ‘Vie del Gusto’, nei Laboratori di Enogastronomia, con i percorsi guidati sulla civiltà della tavola, le degustazioni a cura degli indirizzi di Cucina e Sala, e le dimostrazioni a cura di rilevanti Associazioni di settore. L’obiettivo è mostrare l’alto valore della formazione alberghiera e turistica che attraverso la costante integrazione tra discipline teoriche e laboratoriali e attraverso i numerosi stage nel settore ricettivo ed enogastronomico permette agli studenti di sviluppare tecniche e conoscenze volte alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici e identitari.

Abbiamo coinvolto attivamente tutti i partner che contribuiscono, attraverso progetti condivisi, alla qualità della nostra formazione e che saranno presenti in spazi dedicati, proprio perché l’evento nasce dalla sinergia tra sistema scolastico, mondo della Produzione e delle Associazioni e Istituzioni che condividono l’obiettivo comune di promuovere la crescita umana delle nuove generazioni”. Il programma della giornata prevede l’apertura dei Laboratori alle 16; alle 17.30 i saluti delle Istituzioni presenti, coordinati da Mila Cantagallo. Gli Enti e le Associazioni che saranno presenti sono l’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Lady Chef, Pastry Chef, Confindustria Sezione Agroalimentare, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Capitaneria di Porto di Pescara, Randstad, Accademia della Cucina Pescara Aternum, ABI, Amira, AIS, Federalberghi, BioPass, Associazione Celiachia AIC, Maestri del Lavoro, CIA, Coldiretti, Universal Caffè, Poeta del Gelato, GAV Procura di Pescara, ANCRI, Associazione Codici, CEAM Abruzzo, Ananke, CPO Abruzzo, DiversUguali, LILT, Kiwanis Pescara, Fidas, Admo, Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Neuropsichiatria Infantile Asl Pescara, Lions Club Pescara Host, Protezione Civile Val Pescara, Volontari senza Frontiere, Spazio 010. Durante l’evento verranno, poi, presentati i libri ‘Il Cuoco Contemporaneo’ di Lorenzo Pace, esperto di cucina tradizionale Abruzzese, autore del Manifesto del Cuoco e della Cucina Abruzzese e Presidente dell’Unione Regionale Cuochi, e ‘Tecnica di Cucina alla Lampada’, autore Graziano Simonetti, maitre e sommelier professionista, in collaborazione con Alvaro Fantini Presidente di AMIRA Abruzzo. Ci saranno tra gli altri Daniele Zunica, Chef e ristoratore a Civitella del Tronto ‘Tre Forchette’ Gambero Rosso; Alessandro De Antoniis Chef Ristoratore ‘Una Forchetta’ Gambero Rosso.