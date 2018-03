Leggimì, Leggimè: gli appuntamenti di marzo a Pescara

PESCARA – Prosegue “Leggimì, Leggimè” la rassegna dedicata ai bambini fin dalla primissima infanzia, ai ragazzi, ai genitori e a coloro che si adoperano al fine di creare contesti formativi e socializzanti di qualità per l’infanzia e l’adolescenza. Incontri di lettura “a bassavoce” condotti dai Volontari Nati per Leggere, Laboratorio di creatività, Incontri di sostegno alla genitorialtà. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca regionale “F. Di Giampaolo” dell’Agenzia per la Promozione Culturale (Via Tiburtina, 97/25) a Pescara.

PROGRAMMA LEGGIMÌ LEGGIMÈ Marzo 2018

GIOVEDÌ 15 MARZO alle ore 17.30 LEGGI CON ME, fammi scoprire il mondo!

Letture “a bassavoce” per bambini/e da 12 a 24 mesi, insieme a mamma e papà.

A cura dei Volontari Nati per Leggere Abruzzo. Progetto Locale Pescara

MERCOLEDÌ 21 MARZO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Incontro PER MAMME e TRA MAMME per confrontare e scambiare, la propria esperienza, in un clima informale, trovare informazioni e sostegno riguardo l’allattamento al seno. Agli incontri, liberi e gratuiti, oltre alle mamme in attesa e alle neo-mamme sono i benvenuti anche i loro bambini, i papà, le nonne e i nonni e chiunque sia interessato a ricevere informazioni sull’allattamento e i primi approcci alla lettura.

A cura di Agnese Federico. Consulente Volontaria de La Leche League Italia ONLUS prov. di Pescara. Per informazioni e prenotazioni tel. 380.7690555 federico.agnese@yahoo.it

MERCOLEDÌ 21 MARZO alle ore 17.00 VOCE, CHITARRA e PENNARELLO…

Impariamo ad improvvisare con le rime, gli accordi, il disegno.

1° incontro-laboratorio d’improvvisazione per bambini/e, ragazzi/e da 8 a 11 anni.

A cura di Roberto Battestini, fumettista, illustratore e docente del liceo artistico di Pescara

GIOVEDÌ 22 MARZO alle ore 17.30 LEGGI CON ME, per stare bene insieme!

Letture “a bassavoce” per bambini/e da 3 a 6 anni, insieme a mamma e papà.

A cura dei Volontari Nati per Leggere Abruzzo. Progetto Locale Pescara

Tutte le proposte vogliono essere occasione per ascoltare insieme storie, leggere e giocare con i libri e la musica, conoscere la biblioteca, avviando la buona abitudine familiare di frequentarla con i bambini fin dalla prima infanzia, per chiedere ai bibliotecari informazioni sui progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, consigli sui libri e modalità di lettura con i propri bambini. Per scoprire, scegliere e prendere in prestito i libri che piacciono di più.

Occasioni per vivere la biblioteca come luogo e servizio della comunità.

INFO

Gli incontri sono gratuiti, per partecipare è necessaria la prenotazione:

Biblioteca “F. Di Giampaolo” – Nadia Guardiano nadia.guardiano@regione.abruzzo.it

Tel. 085 4210485 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 (coincidenti con l’orario di apertura della biblioteca)

Sito web della Biblioteca http://bibliotecadigiampaolo.blogspot.it/

Pagina FB Biblioteca F. Di Giampaolo Pescara https://www.facebook.com/bibliotecadigiampaolo/

Pagina FB Nati per Leggere Abruzzo https://www.facebook.com/NatiperLeggereAbruzzo/?ref=br_rs