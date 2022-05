“Legalità e cultura dell’etica 2022”, secondo premio a scuola di L’Aquila

La Scuola Superiore “Amedeo D’Aosta”, con gli studenti della classi 3ACH e 4ACH, ha vinto il Secondo Premio nella sezione “Video”

ROMA – Si è svolto il 27 maggio a Roma, presso la sala convegni della Biblioteca Nazionale centrale, in occasione del Forum annuale dal titolo “Legalità e cultura dell’etica 2022”, alla presenza di autorità civili e politiche, la premiazione delle studentesse e degli studenti vincitrici/vincitori del concorso annuale organizzato dai Distretti Nazionali del Rotary Club. Il concorso annuale aveva chiesto di sviluppare un tema di grande attualità, quale “Il lavoro tutelato come strumento di coesione, sviluppo, crescita e benessere, in sicurezza”.

Tra i relatori autorevoli invitati erano presenti, tra gli altri, il Giudice della Corte Costituzionale, Prof. Giulio Prosperetti, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il Segretario Generale della UIL, Dott. Pierpaolo Bombardieri, l’Amministratore del Personale Ferrari, Dott. Andrea Girotti, il Responsabile delle Relazioni Esterne del Gruppo Barilla, Dott. Andrea Belli.

Il Rotary Club L’Aquila era presente con il Prof. Massimo Casacchia che ha promosso la partecipazione delle scuole e dell’Università dell’Aquila.

Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta”, L’Aquila (Dirigente: Prof.ssa Maria Chiara Marola) hanno partecipato al concorso con diversi lavori, coordinati dalla Prof.ssa Tiziana Falancia, in qualità di referente per l’Educazione Civica dello stesso Istituto. Nella giornata di ieri era presente la classe 4 A Turismo (docente accompagnatrice Prof.ssa Filomena Persi) con Sara D’Agostino, Aurora Iagnemma, Francesca Tarquini e Giulia Sofia, e le classi 3 A e 4 A Chimica (docente accompagnatrice Prof.ssa Francesca Giandomenico) con Anita Botta, Giuliani Letizia, Claudio Pimpo, Tomei Federico. La scuola, con gli studenti della classe A Turismo, ha vinto il Secondo Premio nella sezione “Video”.

Oltre ai nostri studenti aquilani della scuola superiore, nella sezione “Università” è risultata vincitrice del Secondo Premio “Saggio Breve”, la studentessa dell’Ateneo aquilano, Benedetta Bulsei, iscritta al 2 anno del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, accompagnata dalla Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Rita Roncone, e dalla Direttrice delle Attività Didattiche Professionalizzanti, Dott.ssa Donatella Ussorio.

I premi, consistenti in tablet dell’ultima generazione, sono stati consegnati ai vincitori, molto emozionati e soddisfatti anche per una giornata speciale in cui loro sono stati protagonisti e, attraverso i loro prodotti vincenti, portatori del diritto al lavoro presente nella nostra costituzione, ma non sempre attuato nella vita delle singole persone.

Una grande bella giornata finalmente, di festa, di svago e di riflessione.