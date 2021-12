Lega L’Aquila, Luciano Bontempo é il nuovo Coordinatore degli Enti locali

Affiancherà il Segretario comunale nella costruzione delle prossime attività politiche, istituzionali e amministrative sul territorio

L’AQUILA “Prosegue la strutturazione della Lega nella nostra provincia”. Scrive in una nota il segretario provinciale Tiziano Genovesi. “Abbiamo individuato in Luciano Bontempo, consigliere comunale e stimato professionista, la figura giusta per poter aiutare il partito come coordinatore degli enti locali per L’Aquila. Affiancherà il Segretario comunale nella costruzione delle prossime attività politiche, istituzionali e amministrative sul territorio. Sará, inoltre, il nostro delegato al tavolo del centrodestra comunale per il programma del 2022”.

“A lui – aggiunge il Segretario comunale Giorgio Fioravanti – il nostro augurio di buon lavoro, a nome di tutti gli amministratori e del movimento cittadino”.