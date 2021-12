Fight Clubbing e Venator Fighting Championship a Chieti: ecco quando

Il 18 dicembre al PalaTricalle a Chieti andranno in scena i due galà di discipline da combattimento più importanti d’Italia

CHIETI – Si preannuncia una grande serata di sport e spettacolo sabato 18 dicembre al PalaTricalle di Chieti. Infatti nella località abruzzese andranno in scena i due galà di discipline da combattimento più importanti d’Italia.

Si tratta di Fight Clubbing, storico show giunto alla sua 28ª edizione, che offrirà una ricca card con incontri di pugilato, Muay Thai e K-1, e di Venator Fighting Championship, organizzazione di arti marziali miste (MMA) che per il suo nono evento numerato proporrà 8 match tra i fighter italiani più promettenti e forti atleti stranieri.

In un’unica serata gli appassionati di combat sports di Chieti potranno quindi assistere nella stessa location a due eventi entusiasmanti in cui non mancheranno certo emozioni e sorprese.

«È un’occasione imperdibile per tutti i fan di queste fantastiche discipline» commenta Andrea Sagi, organizzatore di Fight Clubbing. «In un’unica giornata potranno assistere al meglio degli sport da combattimento italiani proprio qui in Abruzzo».

«Sarà un grande show» dichiara Silvia Andreani, General Manager di Venator FC. «Dalla scenografia fino ai combattimenti, godersi lo spettacolo dal vivo è una sensazione che non si può descrivere. Vi aspettiamo al PalaTricalle di Chieti».

L’acquisto di un biglietto per Fight Clubbing 28 o Venator FC 9 garantisce la possibilità di assistere ad entrambi gli eventi.

La card completa del 28esimo evento firmato Fight Clubbing propone 9 incontri (2 di Pugilato, 3 di Muay Thai e 4 di K-1) tra 18 top fighters mondiali in 4 differenti categorie di peso. In particolare saranno presenti i pugili idoli di casa Emanuele Cavallucci (12 vittorie e 5 sconfitte, 1 pareggio), già campione italiano, contrapposto all’esperto tanzaniano Ibrahim Maokola (14-11, 1 pareggio) e Luca Spadaccini, fresco dell’assalto alla cintura nazionale di categoria, che incrocerà i guantoni con l’insidioso Hamisi Maya (11-3, 1 pareggio). Nel K-1 salirà sul ring l’abruzzese Nando Calzetta (48-16), pluricampione mondiale, intercontinentale e italiano, pronto a confrontarsi con il fuoriclasse albanese Mitat Isteri.

Nei match principali dell’evento saliranno sul ring il neo campione del mondo WAKO Davide Armanini (37-2) contro il greco Giannis Boukis (31-4), già tre volte detentore della cintura mondiale di K-1, e la super star thailandese Sudsakorn Sor Klinmee, pluricampione del mondo di Muay Thai con 343 match all’attivo (287-52, 4 pareggi) contrapposto al campione mondiale WMC Fabio Puce (31-10-4), vincitore del Reality Fight Clubbing, che lo ha consacrato come il miglior fighter d’Italia degli ultimi anni.

L’evento avrà inizio alle ore 21, i biglietti sono disponibili a partire da 17€ su: https://bit.ly/3xWsrVg, oppure presso la Fight Clubbing GYM in via Marchetti 5 a Pescara e in tutte le palestre degli atleti in gara.