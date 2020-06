Le Colonne presentano “Dino”, il racconto di un viaggio di vita

É il nuovo singolo dei due fratelli Colonna, nato dopo un viaggio in macchina da Vasto a Milano in cui Matteo conosce Dino

VASTO (CH) – Le Colonne sono Andrea e Matteo Colonna; due fratelli di Vasto, cittadina abruzzese sul mare. Dopo anni di concerti locali, nel 2014 suonano sul palco del 1 maggio a Roma con il progetto Disco Socks; evento che apre loro la strada a numerose esibizioni live a Milano e Roma.

La loro musica racconta il vivere contemporaneo, a volte difficile da rappresentare: la generazione del terzo millennio, che gira il mondo e spesso vive lontano da casa, per scelta o per necessità. Quella gioventù che – tra il sogno della grande metropoli e la routine frenetica delle interminabili corse in strada od in metropolitana – trova ancora spazio per l’amore, per la nostalgia, per la bellezza.

Le loro sonorità testimoniano le influenze di una vita: dal funky al beat, dal rock ‘n roll al blues, passando per l’indie rock; un pop con testi cantautorali che raccontano il quotidiano.

A Gennaio 2020 pubblicano il loro primo album “Isole” e lo stesso anno entrano nel roster ufficiale dell’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi.

DINO è il nuovo singolo de Le Colonne con TRB rec di Andrea Tognassi. Rilasciato durante il periodo di lockdown, il nuovo singolo de Le Colonne è un brano che scalda il cuore fin dalle prime note.

Il singolo nasce dopo un viaggio in macchina da Vasto a Milano in cui Matteo conosce Dino, un “ragazzo cinquantenne“.

Dino durante il tragitto racconta di sé: non ha mai trovato l’amore, vive solo a Milano dove fa il tuttofare in un magazzino e spera di ritornare nella propria terra per ritrovare i veri amici e godersi le battute di caccia con suo padre.

Matteo legge nei suoi occhi una tristezza velata dal suo sorriso e comincia a pensare alle forme in cui la solitudine si manifesta, rendendosi conto che, a volte, l’unico conforto in quello che succede intorno è proprio la musica.