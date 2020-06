Maxi operazione antidroga a L’Aquila: 16 misure cautelari

Tra L’Aquila, Pescara e Roma individuato un gruppo di italiani, gambiani e senegalesi accusati di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti

L’AQUILA – Dalle prime ore di oggi, giovedì 18 giugno, è in corso un’operazione di polizia giudiziaria da parte della Squadra Mobile di L’Aquila che sta eseguendo 16 misure cautelari ( 9 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora) nei confronti di cittadini italiani e stranieri indagati per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

Il via alle indagini é stato dato dalla morte di un cittadino aquilano, avvenuto per presunta overdose da eroina. Tra L’Aquila, Pescara e Roma è stato individuato un folto gruppo di italiani, gambiani e senegalesi accusati di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli indagati abbiano mettevano in circolo ingenti quantitativi di eroina, circostanza confermata dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese da numerosi acquirenti.