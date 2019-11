Panthers Roseto questa sera al PalaRisaliti di Latina

LATINA – Tornano in campo questa sera alle 20:00 le Baia del Re Panthers Roseto, impegnate al PalaRisaliti di Latina contro la locale formazione dell’Academy con l’obiettivo di aumentare a sette le vittorie consecutive e difendere il primato in classifica in coabitazione con il San Raffaele Roma, a sua volta di scena sul campo della SMIT.

Guai però a sottovalutare la giovane formazione pontina, soprattutto tra le mura amiche, in quello che classifica alla mano è di fatto un testacoda: l’Academy fin qui ha raccolto due punti ma lo ha fatto proprio nell’ultima uscita casalinga, dando seguito ai netti miglioramenti delle ultime settimane evidenziati anche nella gara giocata per larghi tratti ad armi pari contro Pescara.

Brave dovranno essere le ragazze di coach Ghilardi ad affrontare con la giusta concentrazione il match, come sottolinea la nostra Francesca Trovarelli: “Non siamo in un momento facilissimo dal punto di vista degli infortuni, e proprio per questo bisogna essere ancora più squadra e giocare insieme. Dobbiamo crescere ogni giorno anche a livello personale, e l’unico modo è dare il massimo in ogni circostanza: stasera dovremo affrontare la partita con il giusto atteggiamento, restando umili e senza pensare di avere davanti l’ultima in classifica. In bocca al lupo a tutte noi e Forza Panthers!”.

PROGRAMMA 9° GIORNATA

Orvieto-Roma XVI (oggi ore 18:00)

Magic Chieti-Elite Roma (oggi ore 18:30)

Esquilino-Virtus Aprilia (oggi ore 18:30)

Academy Latina-Baia del Re Panthers Roseto (oggi ore 20:00)

Smit Roma-San Raffaele (oggi ore 20:30)

Antoniana Pescara-Basket Roma (domani ore 18:00)

Stella Azzurra Roma Nord-Pallacanestro Roma (domani ore 18:30)

CLASSIFICA

San Raffaele Roma 14

Baia del Re Panthers Roseto 14

Stella Azzurra Roma Nord 12

Virtus Aprilia 12

Esquilino 12

Elite Roma 8

Orvieto 8

Roma XVI 8

Antoniana Pescara 8

Smit Roma 4

Basket Roma 4

Magic Chieti 2

Academy Latina 2

Pallacanestro Roma 2