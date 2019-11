Racing show Pescara 2.0, a Montesilvano expo auto e moto

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre appuntamento al Pala Dean Martin con la prima edizione. Presenti anche i piloti nelle varie specialità

MONTESILVANO – A Montesilvano fine settimana dedicato ai motori con la prima edizione del Racing Show Pescara 2.0. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019 dalle 10 alle 21 il Palacongressi di Montesilvano, Pala Dean Martin ospita varie specialità come Rally, moto, GT3, Formula 4, prototipi, kart.

L’evento è a ingresso gratuito ed è promosso dall’associazione “Hope for All” in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana e con il patrocinio del Comune di Montesilvano. Diversi i campioni che saranno presenti come anche anticipato dalla conferenza di presentazione.

Presenti anche i campioni abruzzesi Nicholas Spinelli, Loris e Mirko Di Crescenzo, Mattia Bucci, Cesare Ranucci e il giovanissimo Ale 69 di appena 12 anni. Presente anche il pilota vice campione del mondo Loris Boggi Spinelli. Nella due giorni saranno presenti esibizioni, stand e 150 chili di gadget.

Così ha dichiarato il sindaco De Martinis: “Siamo felici che il Racing Show Abruzzo sia diventato Racing Show Montesilvano. Questo vuol essere l’anno zero di un percorso che desideriamo portare avanti per dare visibilità a questi straordinari talenti. L’obiettivo è quello di riuscire a organizzare nella nostra città un rally o una competizione di livello”.