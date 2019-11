Miglianico, in arrivo un originalissimo albero di Natale

L’albero, alto 8 metri e realizzato con 2.440 mattonelle all’uncinetto e corredato di luci colorate, sarà acceso il 7 dicembre

MIGLIANICO (CH) – Un albero di Natale da record sta per arrivare a Miglianico, in provincia di Chieti: 8 metri di altezza da terra, per 2.400 quadrati di stoffa all’uncinetto. Non sarà l’albero di Natale più alto mai realizzato al mondo con la tecnica dell’uncinetto in quanto il primato spetta al Quartiere di San Fruttuoso di Genova, dove l’albero raggiunge gli 11 metri e le mattonelle sono 4.550, ma si tratta pur sempre di un’opera di rilevante spessore.

Dietro questa iniziativa natalizia, c’è la passione di sessanta donne di tutte le età, appartenenti all’associazione “Cub dei lavori femminil”, che con entusiasmo hanno aderito e lavorato al progetto.

Il maxi albero all’uncinetto, corredato di le luci colorate, sarà acceso in piazza Umberto I alle 17 del 7 dicembre, in concomitanza con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dalla banda e dalle majorettes miglianichesi. Sarà anche il momento della consegna delle letterine scritte dai bambini del paese per ricevere i loro doni.