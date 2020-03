L’Aquila, uomo morto per Coronavirus al G8: il cordoglio del Sindaco

Si tratta del primo decesso nella nuova struttura di persona risultata positiva al Covid-19. Il cordoglio del Sindaco Pierluigi Biondi

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo aver appreso la notizia, ha diffuso tramite social un messaggio di cordoglio per la prima vittima – un uomo di 69 anni di Castel di Sangro – per Coronavirus nel G8, lanciando nuovamente un appello alla cittadinanza a restare a casa.

“Il mio pensiero va ai suoi familiari -si legge nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook- Al sindaco di Castel di Sangro, per aver perso un suo concittadino. Ai medici e a tutto il personale, sanitario e non sanitario, che lo hanno assistito nella sofferenza. Penso a tutto il lavoro che, insieme, cittadini e amministratori, stiamo facendo per contenere, calmare, curare.

Oggi è un giorno doloroso per L’Aquila e il suo territorio.

È un giorno che ci ricorda violentemente che non è uno scherzo, non è un Truman show.

Oggi più che mai, dobbiamo essere uniti, pur nella distanza.

Dobbiamo essere ligi nell’osservanza delle regole.

Dobbiamo sacrificare la nostra normalità, per guadagnare una vita migliore. Per guadagnare la vita”.