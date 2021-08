“L’Aquila, un territorio di emozioni”: ecco dove vedere il video promozionale

Il 25 agosto l’Istituto Cinematografico dell’Aquila presenta il videoclip al MuMAC e in streaming, sul proprio canale youtube

L’AQUILA – Il prossimo 25 agosto, alle ore 18.00, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” presenta il videoclip promozionale L’Aquila, un territorio di emozioni al MuMAC, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema, e in streaming, sul proprio canale youtube.

Il videoclip intende valorizzare la Città dell’Aquila ed il suo immediato comprensorio attraverso i suoi valori storici, artistici, architettonici, naturalistici e culturali, elementi di identità cittadina e regionale. Un territorio capace di coniugare il progresso e l’innovazione con la ricchezza senza tempo costituita dalla possibilità di vivere in una città a misura d’uomo e dalla qualità della vita che rappresenta un elemento di grande rarità, praticamente scomparso in moltissime realtà metropolitane.

Prodotto dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” con la regia di Fabio Massa, L’Aquila, un territorio di emozioni ha come attrice protagonista Yuliya Mayarchuk, volto noto per aver partecipato a diverse fiction e serie televisive di successo. Produzione made in L’Aquila con la sceneggiatura di Iaia Centofanti e Fabrizio Pompei, le musiche dell’Associazione Trio 99 ed il coinvolgimento di professionisti, strutture ricettive e aziende cittadine.

La distribuzione del videoclip L’Aquila, un territorio di emozioni passerà attraverso canali nazionali ed internazionali con la partecipazione a festival tematici che potranno garantire la conoscenza del nostro territorio e attirare flussi turistici producendo nello spettatore un sentimento di curiosità e apprezzamento verso i luoghi riprodotti, valorizzati con il fascino delle immagini in movimento.

La produzione è realizzata con il contributo della Regione Abruzzo a valere sulla ex L.R. n.98/99 ss.mm.ii.