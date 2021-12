L’Aquila, Servizi digitali: presentato il nuovo web istituzionale

Dal 16 dicembre avrà lo scopo di di rendere più semplice ai cittadini la fruizione del sito web e dei servizi digitali attivati dal Comune

L’AQUILA – “Oggi inauguriamo il portale istituzionale rinnovato non solo nella grafica, ma anche nell’organizzazione dei contenuti con l’intento di offrire ai cittadini una modalità di fruizione più semplice e intuitiva del nostro sito web e dei servizi digitali attivati dall’ente per tutte quelle procedure che possono essere fruite da remoto e, quindi, comodamente da casa, senza doversi recare presso gli uffici comunali” afferma l’assessore alla Digitalizzazione, Maria Luisa Ianni.

“Il nuovo portale, che sarà on line giovedì prossimo, 16 dicembre, rispetta le vigenti normative in materia di design dei siti web istituzionali e i criteri di accessibilità, trasparenza e pubblicità, stabiliti nelle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID). Inoltre, – ricorda l’assessore Ianni – ha una particolare attenzione per la versione “mobile”, al fine di garantirne un utilizzo ottimale anche attraverso smartphone e tablet”.

“Abbiamo voluto imprimere un’accelerazione nella digitalizzazione, anche per rispondere alle nuove esigenze dettate dall’emergenza Covid, con l’attivazione di servizi digitali integrati con le piattaforme di Spid e PagoPa, a breve disponibili anche su app Io. Ricordo a tutti – prosegue Ianni – che sono già attivi il portale dell’Anagrafe on line per scaricare i certificati digitali, il nuovo servizio Smartsal per i tecnici incaricati delle pratiche di ricostruzione, il portale dei genitori che da quest’anno consente l’iscrizione ai servizi scolastici e il pagamento informatico della mensa e dei trasporti, il servizio dei pagamenti on line con PagoPA, mentre tanti altri servizi saranno attivati in futuro per costituire un vero e proprio front office digitale”.

“Ringrazio gli uffici comunali e il personale di SED e di Isweb per l’impegno profuso nel restyling della grafica e nell’aggiornamento dei contenuti del sito” continua l’assessore Ianni, che conclude “migliorare la comunicazione e il contatto diretto con il cittadino è uno degli obiettivi base di questa amministrazione fin dall’inizio del mandato, lo stiamo facendo con tenacia e convinzione per ridurre sempre più le distanze e offrire servizi migliori alla collettività”.