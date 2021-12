Marco Marzocca in scena al Teatro Marrucino di Chieti: ecco quando

Il 19 dicembre il secondo appuntamento della rassegna “Ride bene chi ride al Marrucino” vedrà il repertorio di Marco Marzocca

CHIETI – Il Teatro Marrucino torna a regalare sorrisi con “Ciao Signò” (Spettacoli Pro), il secondo appuntamento della rassegna “Ride bene, chi ride al Marrucino” creata da Marco Iezzi e Federico Perrotta in collaborazione con il Teatro Marrucino: lo spettacolo divertente e ricco di momenti amatissimi del repertorio di Marco Marzocca, andrà in scena il 19 dicembre alle ore 17 e risulta essere l’occasione giusta per rivivere i suoi personaggi più famosi con la presenza della spalla artistica di Stefano Sarcinelli.

Dal grande successo di pubblico del primo appuntamento con “Coppie felicemente infelici” prodotto da Uao Spettacoli e firmato Claudio Insegno, al Marrucino si passa dunque dal divertente mix delle umane fragilità e delle stranezze della vita di coppia ad un’antologia di tutti i più divertenti sketches che hanno reso famoso il personaggio di Ariel, Marco Marzocca, il domestico simpatico e pasticcione, alle prese con il suo Signò, il bravissimo Stefano Sarcinelli.

Ariel da semplice personaggio comico è diventato nel tempo una vera e propria maschera e veri e propri tormentoni sono entrati oggi nel lessico comune; è un popolarissimo Arlecchino moderno che riesce sempre con la sua simpatia a conquistare e divertire tutte le generazioni ed infatti “Ciao Signò” è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che garantisce risate e divertimento puro e come spiega Marzocca “porterò in scena il mio cavallo di battaglia che è il personaggio di Ariel che si è rivisto recentemente anche a Zelig e che ha sempre riscosso un grandissimo successo poichè è un personaggio trasversale che piace agli adulti, ai bambini, alle persone più giovani e meno giovani: porterà freschezza e buon umore sul palco”.

“In scena – aggiunge l’artista Marco Marzocca – porto anche la voglia di divertire e di divertirmi, perchè insieme a Stefano Sarcinelli, in questo periodo in particolare, noi pensiamo che ci sia bisogno di evasione pura perchè abbiamo passato tutti nel mondo un periodo in cui le cose complicate sono state troppe e quindi c’è bisogno di semplicità. Questo è uno spettacolo comico semplice, divertente, esilarante per tutta la famiglia: lo scopo è proprio quello divertire le persone che verranno a vederci”.

Marzocca ha esordito in televisione nel 1994 come comico nel programma televisivo “Tunnel” su Rai3 al fianco di Corrado Guzzanti, mentre nella serie televisiva “Distretto di Polizia” ha interpretato l’ingenuo poliziotto Ugo Lombardi per 11 stagioni.

Tra i tanti successi: dal 2006 è nel cast di “Zelig”, dove interpreta Ariel, appunto, il curioso collaboratore domestico di Claudio Bisio (personaggio che aveva già interpretato ne “Il caso Scafroglia”), a cui dall’edizione 2008 affianca il personaggio del Notaio. Anche in radio partecipa alla trasmissione 610, condotta e realizzata da Lillo & Greg su Rai Radio 2. Nel 2017 è autore nel bprogramma “Cavalli di battaglia” varietà televisivo su Rai Uno ed è anche coprotagonista nella serie “Una Pallottola nel Cuore” al fianco di Gigi Proietti; ora è impegnato anche nell’edizione 2021 di “Zelig”.

La rassegna “Ride bene chi ride al Marrucino” devolverà una parte dell’incasso all’Anffas di Chieti.

Per info i numeri da chiamare sono: 0871.330470, 333.5001699; è possibile acquistare i biglietti su www.ciaotickets.com. Si ricorda che per l’ingresso a teatro è richiesto il Super Green Pass.