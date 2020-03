L’Aquila, prorogata al 20 aprile la scadenza per istanze alloggi Case e Map

Il provvedimento dell’11 marzo vuole agevolare i cittadini che, a seguito dei Dpcm sul coronavirus, non potessero formulare le domande

L’AQUILA – “È stata approvata dalla giunta comunale la delibera che prevede di differire al 20 aprile il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione agli avvisi pubblici per l’assegnazione di alloggi del progetto Case e Map”.

A comunicarlo sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche abitative, Francesco Cristiano Bignotti, che in una nota pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune de L’Aquila, spiegano come il provvedimento sia stato adottato “nell’ottica di agevolare i cittadini che in queste settimane, a seguito dei Dpcm emanati per contrastare il coronavirus, dovessero riscontrare difficoltà nella formulazione delle domande”.

“La proroga – specificano – è valida sia per l’avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari già costituiti in condizioni di fragilità sociale, con reddito Isee fino ad euro 12.000, sia per quello rivolto a nuclei costituiti da un singolo componente, di età non superiore a 40 anni, con reddito annuo lordo compreso tra 6.000 e 20.000 euro”.

Le richieste, comunque, possono essere presentate con posta elettronica certificata alla mail: sportello.unificato@comune.laquila.it oppure con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune dell’Aquila, Sportello Unificato Via Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila.

Si ricorda che sul sito ufficiale del Comune, all’indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html e sulla app di protezione civile “Comunicare per proteggere” si trovano informazioni relative alla situazione in corso nonché la campagna di informazione #vincilvirus promossa dall’ente. Le pagine sono aggiornate a oggi, 11 marzo, in particolare per le modalità di erogazione dei servizi degli uffici comunali e per i provvedimenti nazionali e regionali, nonché le disposizioni comunali.