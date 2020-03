Vasto, sospesi i mercati rionali fino al 3 aprile per emergenza Coronavirus

Fino al 3 aprile sospesi i mercati rionali, in osservanza della disposizione del DPCM 9 marzo 2020, che vieta ogni forma di assembramento

VASTO (CH) – Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, considerato quanto disposto dal Dpcm 9 marzo 2020, che tra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comprende il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha firmato l’ordinanza che stabilisce la sospensione dei mercati rionali. Da domani giovedì 12 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020 sono quindi sospesi i mercati del sabato in Viale D’Annunzio e mercato Santa Chiara, e quello del mercoledì nel quartiere San Paolo.