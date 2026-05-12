L’Aquila inaugura il Polo SNA Abruzzo per la formazione pubblica

L’AQUILA – È stato inaugurato a Palazzo Spaventa dell’Aquila il nuovo Polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) Abruzzo, un presidio dedicato alla formazione specialistica della pubblica amministrazione e al potenziamento delle competenze degli enti locali. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, la presidente della SNA Paola Severino, il commissario sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti istituzionali e del mondo accademico.

Il Polo nasce dalla collaborazione tra Dipartimento della Funzione pubblica, SNA, Struttura di missione Sisma 2009, Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila e Università dell’Aquila, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per la formazione, l’innovazione amministrativa e la digitalizzazione. Particolare attenzione sarà dedicata ai processi complessi legati alla ricostruzione e allo sviluppo territoriale.

«L’Aquila si conferma città delle competenze e dell’innovazione istituzionale», ha dichiarato Marsilio, definendo il Polo SNA un investimento strategico per l’intero Centro Italia. Il presidente ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale e il ruolo nazionale del capoluogo abruzzese nella formazione della classe dirigente pubblica, all’interno di una più ampia strategia che punta a rafforzare l’identità dell’Aquila come “città della conoscenza”.